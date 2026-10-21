La actividad será el sábado 24 de octubre en Dos Acequias y La Puntilla. Tendrá certificación de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes.

La Municipalidad de San Martín, a través de la Dirección de Educación, realizará el segundo encuentro de los precursillos gratuitos de Matemática y Lengua, una propuesta orientada a estudiantes de los últimos años del nivel secundario que se preparan para el ingreso a estudios superiores.

La jornada está prevista para el sábado 24 de octubre, desde las 8:45, en los CIC de Dos Acequias y La Puntilla. Según informó el municipio, las clases apuntan a reforzar contenidos para quienes buscan continuar su formación en instituciones de educación superior. El alcance territorial de la iniciativa se concentra en dos espacios comunitarios del departamento.

Certificación académica

La propuesta contará con certificación de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, dato que le otorga respaldo institucional al trayecto formativo. En este tipo de actividades, la certificación suele funcionar como constancia de participación y como antecedente para el recorrido educativo de los estudiantes. El municipio enmarcó la iniciativa dentro de las acciones para acompañar las trayectorias escolares de los jóvenes.

Consultas e inscripción

Para consultas, los interesados pueden comunicarse al 264 547-0628. La información difundida no detalla cupos, modalidad de inscripción ni duración de cada clase, por lo que esos aspectos quedan pendientes de confirmación oficial. La realización del encuentro en dos sedes permite ampliar el acceso territorial a la propuesta dentro del departamento.

Desde la Municipalidad de San Martín señalaron que continúan trabajando para ampliar las oportunidades de formación y brindar herramientas que faciliten el acceso a estudios universitarios y terciarios. El próximo paso concreto será la realización de la jornada del 24 de octubre, que funcionará como segunda instancia del ciclo anunciado.