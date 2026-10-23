El operativo se realizó este viernes en el Control San Carlos con policías de ambas provincias. Hubo verificación de documentación y prevención de delitos automotores y de drogas.

San Juan y Mendoza realizaron este viernes un nuevo operativo conjunto de seguridad vial y control vehicular en el Control San Carlos, uno de los accesos interprovinciales más transitados. El despliegue tuvo como objetivo reforzar la prevención del delito y ampliar la fiscalización sobre vehículos que circulan entre ambas jurisdicciones.

Por San Juan participaron efectivos de la Dirección D-7, la División Drogas Ilegales, la Policía Rural, el área de Sustracción de Automotores y personal del RUPVAA. La intervención de esas dependencias especializadas apuntó a detectar posibles hechos vinculados con el delito automotor y con estupefacientes, además de fortalecer las tareas de control preventivo en la zona.

En representación de Mendoza, intervinieron agentes de las áreas de Tránsito, Drogas y Policía Rural, que trabajaron de manera coordinada con sus pares sanjuaninos. Durante el operativo se realizaron controles vehiculares, verificación de documentación e identificación preventiva de personas y rodados. El procedimiento se enmarcó en un dispositivo orientado a reforzar la presencia policial en el límite interprovincial.

Coordinación operativa La acción conjunta forma parte de una estrategia de trabajo articulado entre ambas provincias para sumar recursos y capacidades de distintas especialidades. Según el esquema informado, la cooperación apunta a mejorar la prevención en los corredores viales que conectan San Juan y Mendoza, donde el tránsito cotidiano exige controles permanentes. La intervención simultánea de áreas de tránsito, drogas y ruralidad busca cubrir distintos frentes de fiscalización en un mismo punto de control.

Continuidad de los operativos La realización de estos procedimientos integrados se presenta como una herramienta para consolidar la presencia policial y prevenir hechos delictivos en la región. El operativo de este viernes se suma a esa línea de trabajo y deja abierta la continuidad de controles conjuntos en el corredor interprovincial, sin que se hayan informado en esta oportunidad resultados específicos del despliegue.