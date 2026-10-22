La Corte de Justicia de San Juan y la Corte de Justicia de Catamarca firmaron un Convenio Marco de Colaboración Recíproca para impulsar cooperación institucional y asistencia técnica entre ambos poderes judiciales. El acuerdo fue encabezado por los presidentes de las respectivas cortes, Daniel Olivares Yapur y Néstor Hernán Martel. La firma se concretó durante la mañana del 22 de octubre en la Sala de Situación y Acuerdos de la Corte sanjuanina.

El convenio establece un marco de trabajo conjunto para promover mejoras en los sistemas de justicia y avanzar hacia un servicio más eficaz, adecuado a los estándares constitucionales. En términos institucionales, el entendimiento habilita el intercambio de experiencias y la asistencia técnica entre ambas jurisdicciones. También fija una base formal para coordinar iniciativas de modernización judicial.

Agenda de trabajo Entre los temas previstos para el intercambio figuran los sistemas procesales, la gestión asociada, la oficina judicial, los expedientes digitales, el bienestar laboral, la gobernanza de datos, la planificación estratégica y el control de gestión. Además, el convenio contempla herramientas tecnológicas, calidad judicial, mediación y otras modalidades de modernización. La enumeración muestra que el foco no se limita a la digitalización, sino también a la organización interna y a los criterios de administración del servicio.

Visita técnica Como parte de esa agenda, los días 22 y 23 de octubre una delegación de nueve jueces y juezas de Catamarca realiza una visita técnica a San Juan. El objetivo es conocer el funcionamiento de la oralidad civil en segunda instancia y el modelo de Colegio de Jueces con Gestión Asociada y Oficina Judicial, implementados por la Justicia sanjuanina en distintos fueros. Esa observación práctica permite comparar esquemas de trabajo y evaluar su eventual adopción o adaptación en otra jurisdicción.

Antecedente inmediato El convenio y la visita se inscriben en una agenda de cooperación entre cortes provinciales que busca compartir experiencias de gestión y tecnología judicial. En este caso, la referencia concreta es el funcionamiento de herramientas ya aplicadas en San Juan, que pasan a ser objeto de análisis por parte de magistrados de Catamarca. El próximo paso inmediato es el desarrollo de la recorrida técnica prevista para esos dos días.