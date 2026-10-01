El acuerdo se firmó en la Casa Natal de Sarmiento y se canaliza por Adultos 2000. La ministra Silvia Fuentes dijo que la medida apunta a las demandas del empleo provincial.

San Juan y la Ciudad de Buenos Aires firmaron un convenio para que las personas mayores de 18 años que no terminaron el secundario puedan completarlo de manera virtual, a través del programa Adultos 2000. El acta se rubricó en la Casa Natal de Sarmiento y quedó orientada a quienes adeudan materias o no concluyeron su trayecto escolar.

La firma estuvo a cargo de la ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, y de su par de la Ciudad de Buenos Aires, Mercedes Miguel. Según lo informado, la propuesta busca ampliar una vía de terminalidad educativa para adultos que no completaron la secundaria en el sistema regular. En términos prácticos, el convenio habilita una cursada remota para ese universo de estudiantes.

Modalidad y alcance

Mercedes Miguel explicó que el acuerdo es “un convenio colaborativo” que permite que las personas que no hayan terminado la secundaria en San Juan puedan hacerlo en una plataforma “100% a distancia”. La funcionaria agregó que antes de iniciar el cursado virtual se calculará qué materias adeuda cada postulante. Ese paso define la carga académica pendiente y ordena el ingreso al programa.

Relación con el empleo

Silvia Fuentes vinculó la medida con las exigencias del mercado laboral provincial. Dijo que se trata de “una alternativa más” para que jóvenes y adultos mayores de 18 años puedan cumplir con un requisito que, según señaló, necesitará “el San Juan del futuro” y sectores como “nuestras mineras” y “toda la parte agroindustrial”. En ese marco, la terminalidad secundaria aparece asociada a la empleabilidad y a la demanda de calificaciones en actividades productivas.

Próximos pasos

Consultada sobre la entrega de equipamiento tecnológico escolar, Fuentes confirmó que continuará el 6 y el 8 en Sarmiento, de acuerdo con el cronograma oficial previsto para los estudiantes sanjuaninos. Ese esquema se mantiene como una medida paralela al convenio firmado y marca la agenda inmediata del área educativa provincial.