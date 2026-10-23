La provincia subió 0,90% interanual y quedó entre las 14 jurisdicciones con alzas. En el país, el repunte fue de 1,96% y lo impulsó el gasoil.

El mercado de los combustibles mostró una señal de recuperación en septiembre y San Juan acompañó esa tendencia con un crecimiento moderado. Durante el mes se comercializaron 18.539 metros cúbicos de naftas y gasoil en la provincia, frente a los 18.373 registrados en septiembre de 2025, lo que representó una suba interanual del 0,90%.

Los datos surgen de un relevamiento del portal especializado Surtidores, elaborado sobre cifras de la Secretaría de Energía de la Nación. El resultado ubicó a San Juan entre las 14 jurisdicciones que registraron aumentos en sus ventas durante el noveno mes del año, dentro de un mapa nacional con comportamientos dispares.

Recuperación nacional Sin embargo, el dato más relevante aparece al observar qué ocurrió en el conjunto del país: después de siete meses consecutivos de caídas interanuales, las ventas de combustibles volvieron a crecer. Las estaciones de servicio comercializaron 1.403.856 metros cúbicos durante septiembre, frente a los 1.376.837 del mismo mes de 2025, una diferencia de 1,96%.

El principal impulso llegó del gasoil. La variedad grado 3 registró un crecimiento interanual del 6,61%, mientras que el grado 2 avanzó un 6,08%. En conjunto, ambas categorías aumentaron sus ventas un 6,29%, lo que explica buena parte de la mejora general del mercado. En cambio, las naftas mostraron un comportamiento menos favorable.

La nafta Premium creció un 1,27% y alcanzó los 207.047 metros cúbicos, pero ese avance no compensó la caída de la Súper. La variedad de mayor volumen de comercialización retrocedió un 2,17% y pasó de 583.318 metros cúbicos en septiembre de 2025 a 570.688 en el mismo mes de este año. Como resultado, las ventas totales de naftas disminuyeron un 1,27% interanual.

Comparación mensual La comparación con agosto también arrojó un resultado positivo. El promedio diario de combustibles vendidos aumentó un 4,42%, una medición que contempla que septiembre tuvo 30 días y el mes anterior, 31. En esa variación mensual, las cuatro categorías registraron mejoras.

El gasoil grado 2 encabezó los incrementos, con un 5,93%, seguido por la nafta Premium, con un 4,53%; el gasoil grado 3, con un 4,31%; y la nafta Súper, con un 3,45%. La diferencia entre ambas mediciones es que un aumento frente al mes previo no implica necesariamente una recuperación respecto del mismo período del año anterior.

San Juan en el mapa provincial El aumento del 0,90% ubicó a San Juan entre las jurisdicciones con variaciones interanuales positivas. De las 24 provincias y distritos relevados, 14 registraron subas. La Pampa encabezó el crecimiento, con un 14,04%, seguida por Entre Ríos, con un 7,14%; Santa Fe, con un 7,06%; y Córdoba, con un 5,41%.

Buenos Aires, el distrito con mayor volumen de ventas, tuvo un incremento del 2,05% y concentró 496.193 metros cúbicos. En el extremo opuesto, Santa Cruz registró la caída más pronunciada, con un 8,97%. También hubo retrocesos en Catamarca, Chubut, Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires. Para San Juan, el dato deja una mejora en el volumen comercializado, aunque no permite por sí solo establecer si ese movimiento respondió a mayor actividad económica, más tránsito o más vehículos en circulación.