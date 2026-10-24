Por primera vez, San Juan tiene una delegación femenina en el Torneo Argentino de Damas, que se disputa en San Cristóbal, Santa Fe. El equipo está integrado por cuatro jugadoras y un director técnico, y ya logró avanzar hasta los octavos de final. La participación marca un antecedente para la disciplina en la provincia y se da en un certamen que reúne a representantes de distintos puntos del país.

Una experiencia inicial La jugadora Viviana Graciela Vega explicó que el viaje no tuvo como único objetivo el resultado deportivo, sino también aprender, sumar experiencia y establecer vínculos con otras delegaciones. Según relató, el grupo sabía que estaba dando sus primeros pasos en este tipo de competencia, aunque el desempeño superó las expectativas iniciales. “Pensábamos que nos devolveríamos al segundo día”, dijo al describir el arranque del torneo.

La delegación El equipo está conformado por Florencia Ruiz y Viviana Vega, del Club Sanjuanino Junior; Margarita Guerra, del Club Aberastain; y Roxana Aldana, del Club Gimnasio. La conducción técnica está a cargo de César Ozan. La propuesta surgió a partir de una iniciativa del presidente de la Federación Sanjuanina de Bochas, Rubén Ortiz, quien planteó la posibilidad de llevar un conjunto femenino a la competencia nacional.

El formato de competencia En el campeonato se disputan las modalidades individual, pareja y terceto, lo que obliga a medirse con delegaciones con mayor recorrido en torneos de este nivel. Las jugadoras reconocieron que todavía atraviesan una etapa de formación, pero consideraron que la experiencia les permite acumular rodaje y volver a San Juan con nuevos conocimientos. La meta, además, es que esta participación funcione como referencia para que más mujeres se acerquen a las bochas.

Apoyo para el viaje El traslado a Santa Fe requirió respaldo económico e institucional. Vega indicó que recibieron apoyo de la Federación Sanjuanina de Bochas, del intendente de Pocito, Fabián Aballay, y de la Cámara de Diputados, además del acompañamiento de sus clubes y de otras instituciones vinculadas con el deporte. Ese sostén permitió cubrir parte de los gastos y concretar la participación en un torneo de alcance nacional.

La delegación se prepara ahora para los octavos de final, en una competencia que dejó como antecedente la primera presencia femenina sanjuanina en este certamen. Vega resumió el sentido de esa participación al afirmar: “Estamos orgullosas porque entramos en la historia de nuestro querido San Juan”.