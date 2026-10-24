El Servicio Meteorológico Nacional prevé 12°C de mínima y 17°C de máxima para el 24 de octubre . Habrá precipitaciones durante toda la jornada y viento del sureste.

El sábado 24 de octubre llegará a San Juan con descenso de temperatura, cielo inestable y probabilidad de lluvias en distintos momentos del día, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La mínima será de 12°C y la máxima alcanzará los 17°C. El escenario anticipado combina precipitaciones y viento, con impacto directo en la sensación térmica.

Durante la madrugada se esperan tormentas aisladas, acompañadas por una brisa del sector sur. Esa inestabilidad se mantendrá en la mañana, cuando el SMN prevé lluvias aisladas y viento del sureste, con ráfagas que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora. El dato resulta relevante para actividades al aire libre y traslados en una jornada con condiciones variables.

Persistencia de la inestabilidad

Por la tarde, el panorama no mostrará cambios de fondo. El organismo nacional pronostica chaparrones y continuidad del viento del sureste, nuevamente con ráfagas de hasta 50 km/h. La combinación de precipitaciones, viento y temperaturas bajas puede hacer que la jornada se perciba más fría que lo que marca el termómetro. En ese marco, la máxima prevista sigue siendo de 17°C.

Hacia la noche continuará la probabilidad de chaparrones, aunque el viento rotará al sector sur y se presentará como brisa. La temperatura descenderá a 16°C, de acuerdo con el parte oficial. El pronóstico deja abierta la posibilidad de variaciones durante el día, pero mantiene como constante la presencia de inestabilidad y precipitaciones. Para la planificación de actividades, el tramo de mayor atención será la mañana y la tarde, cuando se esperan las ráfagas más intensas.