El SMN prevé para este martes 20 de octubre una mínima de 12°C y una máxima de 26°C. La inestabilidad se extenderá durante gran parte del día.

El tiempo en San Juan estará marcado por la inestabilidad este martes 20 de octubre, con temperaturas entre los 12°C y los 26°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La previsión incluye abundante nubosidad y probabilidad de tormentas aisladas desde la mañana hasta la noche. El dato es relevante para la planificación de actividades al aire libre, traslados y tareas que dependan de condiciones climáticas estables.

Durante la madrugada, el cielo estará mayormente nublado, en la antesala de una jornada con cambios a lo largo de las horas. Por la mañana, la temperatura comenzará a subir y se mantendrá la probabilidad de tormentas aisladas, con una brisa del sector suroeste. Ese escenario anticipa una evolución variable del tiempo durante buena parte del día.

Tarde con ráfagas El período de mayor atención será la tarde, cuando la máxima alcance los 26°C y continúe la probabilidad de precipitaciones. Además, el SMN prevé viento del oeste con ráfagas que podrían llegar a los 59 kilómetros por hora. Esa combinación puede afectar la visibilidad, el tránsito y las actividades expuestas al viento.

Hacia la noche, las condiciones seguirán inestables, con posibilidad de nuevas tormentas aisladas. El viento rotará al sector este y la temperatura descenderá hasta ubicarse en torno a los 22°C. El pronóstico mantiene, así, una continuidad de inestabilidad durante toda la jornada.

La referencia oficial para seguir la evolución del tiempo es la actualización del SMN, que concentra los cambios de corto plazo en el pronóstico diario. En un contexto de variaciones de viento y posibles precipitaciones, la variable a monitorear será si las tormentas aisladas se confirman y si las ráfagas alcanzan el nivel previsto para la tarde.