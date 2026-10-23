La actividad será el domingo 1 de noviembre, desde las 19:30, en el Parque de Mayo. Perros y gatos podrán participar junto a sus familias en una jornada que combinará diversión, disfraces y promoción del cuidado animal.

San Juan se prepara para vivir una propuesta tan original como divertida: el primer Desfile de Halloween para animales de compañía, una iniciativa que reunirá a mascotas disfrazadas, familias y organizaciones comprometidas con el bienestar animal. La invitación es para el domingo 1 de noviembre, a partir de las 19:30, en el Parque de Mayo, en la intersección de calles Urquiza y 25 de Mayo.

La consigna será celebrar Halloween con creatividad, ternura y algunos sustos. Los animales podrán desfilar junto a sus familias con disfraces temáticos y participar por premios a los mejores atuendos. Además, los niños también podrán caracterizarse y sumarse a la propuesta.

La iniciativa busca ofrecer una experiencia diferente para compartir con los animales de compañía y, al mismo tiempo, promover la tenencia responsable, el respeto y la importancia de su cuidado.

Servicios para el cuidado animal

La jornada también tendrá un espacio destinado a la salud de las mascotas. Según informaron los organizadores, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable estará presente con acciones sanitarias que incluirán la colocación de pipetas, la entrega de desparasitantes y la aplicación de vacunas antirrábicas.

El evento cuenta con la participación de distintas organizaciones vinculadas a la protección animal, entre ellas la Asociación Civil Proteccionista San Juan, Fundación Patitas sin Hogar, Huellitas en el Camino y Conexión Animal, junto con el Gobierno de San Juan.





Qué tener en cuenta para participar

Para que la celebración se desarrolle de manera segura, los organizadores solicitaron a las familias que lleven a sus animales con collar o pechera y correa, y que, en lo posible, estén identificados para evitar extravíos en medio de la concurrencia.

También será importante llevar bolsas para recoger las heces y agua para mantener hidratadas a las mascotas.

Con disfraces, premios y actividades de concientización, el primer desfile de Halloween para animales de compañía propone convertir el Parque de Mayo en un punto de encuentro para quienes consideran a sus mascotas parte de la familia.