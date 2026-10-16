El SMN prevé para este viernes 15 de octubre nubosidad persistente y temperaturas entre 12°C y 18°C. Hacia la noche podrían registrarse lluvias aisladas y un descenso térmico.

El viernes 15 de octubre en San Juan estará marcado por cielo mayormente nublado y una máxima de 18°C, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La previsión oficial también anticipa un descenso de la temperatura hacia el final de la jornada.

Durante la madrugada, el organismo indicó abundante nubosidad. En la mañana, el panorama se mantendrá con cielo mayormente nublado y una brisa proveniente del sector sur. Ese comportamiento atmosférico sostendrá una jornada sin cambios bruscos en las condiciones generales.

Temperaturas y evolución Por la tarde, el cielo seguirá mayormente cubierto y la temperatura alcanzará el valor máximo previsto de 18°C. El SMN no anticipa variaciones relevantes en ese tramo del día. La amplitud térmica será acotada, con valores que oscilarán entre los 12°C y los 18°C.

Posibles lluvias nocturnas Hacia la noche, el pronóstico oficial prevé probabilidad de lluvias aisladas, acompañadas por brisa del sur. En ese horario, la temperatura descendería hasta los 15°C. Se trata del principal cambio esperado para el cierre de la jornada, según la información difundida por el organismo nacional.

El dato a seguir es la evolución de las condiciones hacia la noche, cuando el SMN ubica la única chance de precipitaciones del día. La actualización de los pronósticos oficiales permitirá confirmar si las lluvias aisladas se concretan y si el descenso térmico se mantiene en los valores informados.