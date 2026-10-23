El SMN anticipa una jornada fresca e inestable para el 23 de octubre . Se prevén precipitaciones en varios tramos del día y viento del sur y sureste.

San Juan tendrá este viernes 23 de octubre una jornada marcada por la inestabilidad, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo prevé una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 22°C, con probabilidad de lluvias aisladas en distintos momentos del día. La información oficial también anticipa viento del sector sur y sureste.

Durante la madrugada, el SMN estima precipitaciones aisladas y viento del sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 31 kilómetros por hora. Ese escenario se mantendría en la mañana, cuando también se esperan lluvias aisladas y viento del sureste. La persistencia de esas condiciones marca una jornada con variaciones de nubosidad y humedad en la provincia.

Condiciones de la tarde Por la tarde continuará la posibilidad de precipitaciones, mientras el viento soplará desde el sur. En ese tramo del día, la temperatura alcanzará la máxima prevista de 22°C. El pronóstico oficial no anticipa un cambio brusco en la tendencia térmica respecto de las primeras horas.

Panorama nocturno Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado y el viento rotará al sureste, nuevamente con velocidades de hasta 31 kilómetros por hora. Además, la temperatura descenderá hasta los 18°C. El dato relevante para la planificación de actividades al aire libre es la continuidad de la inestabilidad durante toda la jornada.