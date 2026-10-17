El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada inestable en San Juan, con precipitaciones durante gran parte del día. La temperatura oscilará entre 12°C y 20°C.

San Juan tendrá este sábado 17 de octubre una jornada marcada por la inestabilidad, con nubosidad variable, probabilidad de precipitaciones durante gran parte del día y temperaturas entre 12°C y 20°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la madrugada, el organismo prevé la posibilidad de lluvias aisladas y una brisa del sector sur. Esa combinación mantendrá condiciones húmedas en el arranque del día y anticipa una mañana con lloviznas en distintos sectores de la provincia.

Panorama por la tarde Para la tarde, el SMN anticipa chaparrones y viento del noreste, en un contexto de cielo inestable. En ese tramo se registraría la temperatura máxima prevista para la jornada, con 20°C.

Condiciones hacia la noche Hacia la noche, el cielo tenderá a mantenerse nublado, sin una previsión específica de nuevas precipitaciones para ese período. El viento soplará desde el suroeste y la temperatura descenderá hasta los 15°C, de acuerdo con el parte oficial.