El SMN prevé una jornada fresca, con nubosidad persistente y viento del sur. La mínima será de 10°C y la temperatura bajará a 15°C por la noche.

San Juan tendrá este jueves 15 de octubre una jornada fresca, con cielo mayormente nublado y la posibilidad de lluvias aisladas durante las primeras horas del día. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 17°C.

Durante la madrugada, el cielo permanecerá mayormente nublado, con condiciones que se mantendrán durante buena parte de la jornada. Por la mañana, el organismo anticipó la posibilidad de precipitaciones aisladas, acompañadas por una brisa del sector sur. Ese comportamiento atmosférico configura un día con escaso margen para un ascenso térmico relevante.

Condiciones térmicas Hacia la tarde, la nubosidad continuará presente sobre el cielo sanjuanino, mientras la temperatura llegará a su valor máximo del día. El SMN no prevé un aumento significativo del calor, por lo que el registro seguirá por debajo de los niveles habituales para una jornada despejada. La persistencia de nubes y viento del sur será el rasgo dominante del período diurno.

Panorama nocturno Por la noche, el cielo seguirá mayormente nublado y el viento del sur continuará soplando suavemente. Además, se espera un nuevo descenso de la temperatura, que rondará los 15°C. De acuerdo con ese esquema, la jornada cerrará con una amplitud térmica acotada y sin cambios bruscos en las condiciones previstas por el organismo nacional.