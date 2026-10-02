El SMN prevé para este viernes 2 de octubre una jornada calurosa y ventosa en San Juan. La máxima llegará a 32°C y las ráfagas podrían alcanzar 78 km/h.

Este viernes 2 de octubre, San Juan tendrá una jornada con calor y viento, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura mínima prevista es de 13°C y la máxima llegará a 32°C. El escenario combina amplitud térmica y condiciones ventosas durante buena parte del día.

Durante la madrugada se espera cielo parcialmente nublado, mientras que por la mañana el SMN anticipa un cielo mayormente nublado. En ese tramo comenzará a intensificarse el viento del norte, con ráfagas de hasta 50 km/h. Esa evolución marca el inicio de una jornada con circulación intensa del aire.

Viento por la tarde

Para la tarde, el organismo prevé que el viento sea aún más protagonista. Las ráfagas del sector oeste podrían alcanzar los 69 km/h, en una franja horaria en la que se mantendrán las condiciones ventosas. El dato es relevante para actividades al aire libre y traslados en rutas y zonas abiertas.

Ráfagas más intensas por la noche

Hacia la noche, las ráfagas continuarían y podrían llegar a los 78 km/h, según el SMN. En paralelo, la temperatura descenderá hasta ubicarse en torno a los 25°C. El pronóstico cierra así con un día de alta amplitud térmica y viento sostenido, dos variables que suelen incidir en la actividad cotidiana y en la prevención ante cambios bruscos de tiempo.