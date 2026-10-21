El SMN prevé una jornada con nubosidad en aumento y viento de variada dirección. La inestabilidad se concentraría en horas nocturnas.

San Juan tendrá este miércoles 21 de octubre una temperatura máxima de 26°C y una mínima de 12°C, en una jornada con aumento de la nubosidad y probabilidad de tormentas aisladas durante la noche, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la madrugada, el cielo estará parcialmente nublado y soplará una brisa del sector sur. Por la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con nubosidad parcial y viento leve del noroeste. Ese comportamiento anticipa una variación gradual del tiempo a lo largo del día, sin cambios bruscos en las primeras horas.

Tarde con más nubosidad

Hacia la tarde, el cielo estará mayormente nublado y el viento rotará al sector sur. Aunque la temperatura llegará a los 26°C, la mayor cobertura de nubes marcará el inicio de un cambio en las condiciones. El dato es relevante para actividades al aire libre y para la planificación de traslados en la provincia.

Inestabilidad nocturna

El período de mayor inestabilidad llegaría durante la noche, cuando el SMN prevé probabilidad de tormentas aisladas, acompañadas por viento del sur. En ese tramo, la temperatura descendería hasta los 20°C, de acuerdo con la estimación oficial. La evolución de ese frente será el punto a seguir en las actualizaciones meteorológicas de la jornada.