El Servicio Meteorológico Nacional prevé una mínima de 10°C y una máxima de 23°C. Hacia la noche, la temperatura bajará a 19°C.

Este miércoles 30 de septiembre, San Juan tendrá una jornada de temperaturas moderadas y cielo variable, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La mínima prevista es de 10°C y la máxima llegará a 23°C. El registro resulta relevante para la planificación de actividades al aire libre y traslados durante el día.

Durante la madrugada, el cielo se presentará algo nublado y, con el avance de la mañana, pasará a estar parcialmente nublado. No se informan precipitaciones en el parte difundido por el organismo. La evolución de la nubosidad marca el principal cambio previsto para la primera parte de la jornada.

Temperatura y viento Por la tarde, la temperatura alcanzará el valor máximo de 23°C, con cielo algo nublado y presencia de brisa del sur. Esa circulación del viento contribuirá a sostener un ambiente templado durante las horas centrales del día. El dato adquiere importancia para quienes desarrollen tareas en exteriores o actividades productivas con exposición climática.

Hacia la noche el cielo volverá a presentarse parcialmente nublado y continuará la brisa del sur. El pronóstico anticipa además un descenso de la temperatura hasta los 19°C. Ese cambio cierra una jornada sin variaciones bruscas, pero con enfriamiento al final del día.