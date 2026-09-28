La provincia de San Juan registra 37 personas notificadas por triquinosis desde comienzos de septiembre, en casos vinculados al consumo de embutidos caseros elaborados con carne de cerdo en Angaco. Del total, 25 son adultos y 12 son niños, y dos pacientes continúan internados en el hospital Rizo Esparza. La información fue confirmada por la jefa de la Sección Zoonosis, Verónica Pérez.

Estado de la investigación

Según explicó Pérez, hasta el momento hay tres casos confirmados. Otros 25 permanecen en una situación “no conclusiva”, porque requieren una segunda muestra serológica para determinar si desarrollaron anticuerpos contra el parásito, y en algunos casos puede ser necesaria una tercera extracción. Además, hay otros 10 pacientes que todavía esperan los resultados de sus estudios. La distinción entre confirmados, no conclusivos y pendientes es relevante para dimensionar el alcance sanitario del episodio y el seguimiento que aún permanece abierto.

Origen común

La funcionaria señaló que los afectados habían consumido embutidos caseros elaborados a partir de un cerdo criado y faenado en Angaco. La investigación permitió conocer cómo se realizó la faena y, según indicó, ese dato resulta relevante porque el animal era propio del lugar. En ese marco, la triquinosis es una enfermedad causada por un parásito que puede permanecer en los músculos de los animales, y los roedores cumplen un papel en su ciclo de transmisión.

Prevención y control

Pérez advirtió en diálogo con Radio Mil20: “Lo importante de esto es saber que ya tenemos ratas dentro de nuestra provincia que tienen este parásito, y que si son comidas por un cerdo, y este cerdo al momento de la faena no es analizado, puede llegar a producir chacinados que tengan triquinosis”. Por ese motivo, desde Zoonosis insistieron en que quienes crían cerdos para consumo familiar hagan analizar el animal antes de elaborar salames, bondiolas, jamones u otros productos. El control previo busca evitar que carne infectada ingrese a la cadena de consumo doméstico.

Análisis gratuito

Para realizar el estudio se necesita una muestra de aproximadamente 20 gramos de carne del cerdo. Las zonas recomendadas son los músculos de mayor actividad, como el macetero o quijada, la base de la lengua, los intercostales y el diafragma, correspondiente a la zona de la entraña. Las muestras pueden llevarse al laboratorio de Zoonosis que funciona en la Universidad Católica de Cuyo, donde el análisis es gratuito y el resultado puede estar disponible dentro de las 24 horas de recibida la muestra.

Además, desde Zoonosis trabajan con los centros municipales para facilitar el traslado de muestras en el caso de productores que viven en zonas alejadas. Ante cualquier duda, también pueden comunicarse con la Sección Zoonosis para recibir asesoramiento. La recomendación oficial se mantiene vigente mientras continúe la investigación sobre los casos detectados desde septiembre y sobre el circuito de faena y consumo que los vinculó con Angaco.