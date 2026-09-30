El Gobierno provincial analiza el impacto del aumento a choferes en la estructura de costos. ATAP pidió revisar el sistema, pero aún no hay una decisión.

El boleto de colectivo en San Juan podría subir en las próximas semanas, aunque el Gobierno provincial todavía no tomó una decisión. La ministra de Gobierno, Laura Palma, confirmó que el Ejecutivo comenzó a revisar la estructura de costos del transporte después de aprobarse un aumento salarial para los choferes.

Según explicó Palma en declaraciones a Radio Colón, esta semana recibió la comunicación formal de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) sobre el acuerdo salarial. La mejora se aplicará con los sueldos de septiembre e incluye una actualización del básico y de los viáticos. Con esa modificación, las empresas pidieron volver a analizar los números del sistema.

Revisión de costosLa ministra señaló que el estudio ya está en marcha dentro del Ministerio de Gobierno y que una suba de la tarifa es una posibilidad, pero no una definición adoptada. Para determinar si corresponde actualizar el pasaje, indicó que debe evaluarse cómo queda la estructura de costos del transporte público de pasajeros.

Ese cálculo, de acuerdo con Palma, depende de tres variables centrales: el salario de los choferes, el precio del combustible y el valor del dólar, que incide especialmente en el costo de las unidades. Con el sueldo ya actualizado, uno de esos componentes cambió y ahora la Provincia debe definir cómo impacta en el esquema general. “Tenemos que ver cómo se compensa esa modificación”, sostuvo la funcionaria.

Por ahora, el eventual aumento del boleto no tiene monto ni fecha confirmados. La definición quedará sujeta al análisis técnico que realiza la cartera de Gobierno y a la evaluación del efecto que tendrá la nueva escala salarial sobre el sistema de transporte.

Registro del transporteEn paralelo, Palma informó avances en el Registro Provincial del Transporte (ReProTran), la plataforma digital creada por el Ministerio de Gobierno para ordenar el transporte de personas y cargas en la provincia. Según la ministra, ya se inscribieron más de 1.300 personas, entre prestadores que trabajan en distintos departamentos sanjuaninos.

La funcionaria indicó que varios vehículos que ya prestaban servicio pudieron incorporarse al registro para adecuarse a las exigencias de la normativa. Tras el plazo otorgado para completar la inscripción, la próxima etapa será el inicio de las fiscalizaciones en la vía pública. Quienes presten el servicio sin estar inscriptos y sin el certificado correspondiente quedarán fuera del marco legal y podrán recibir sanciones.