Funcionarios provinciales pidieron que las causas por estafas virtuales de víctimas sanjuaninas se tramiten en la provincia. Señalaron obstáculos jurisdiccionales y el crecimiento de estos delitos.

San Juan registra entre 200 y 250 delitos informáticos por mes desde 2024, según informó el secretario de Seguridad de la provincia, Enrique Delgado. El funcionario expuso ese dato en el marco de un congreso sobre cibercrimen realizado en la provincia, orientado a fortalecer las herramientas de investigación y persecución de estafas digitales.

Delgado sostuvo que el principal problema para avanzar en estas causas es la ausencia de un territorio único y definido donde radicarlas. Al comparar el esquema con el del Código Penal, señaló que en los delitos tradicionales el lugar del hecho permite iniciar la investigación, mientras que en el fraude digital los autores, las víctimas y los medios utilizados pueden estar distribuidos en distintas jurisdicciones.

Coordinación interjurisdiccional El secretario de Seguridad afirmó que la respuesta a estos hechos requiere articulación entre el Estado provincial, la Nación y organizaciones no gubernamentales. También indicó que la provincia cuenta con equipos técnicos propios, entre ellos el área tecnológica D8 y la división de delitos complejos de la Policía de San Juan. A la vez, pidió que ese desarrollo esté acompañado por un marco legal que resguarde los derechos constitucionales de los vecinos y la información que se investiga y almacena.

El fiscal general de la provincia, Guillermo Baigorri, coincidió en que el delito cambió de naturaleza y que hoy puede involucrar a varias jurisdicciones al mismo tiempo. Sostuvo que delitos que antes se conocían en forma tradicional, como la estafa o la transmisión de imágenes sexuales, tienden a trasladarse al terreno informático. En ese contexto, remarcó que la investigación debe evitar la revictimización de menores de edad y que la causa se radique donde reside la víctima, para no obligarla a declarar en otra provincia.

Competencia judicial Baigorri también se refirió a los casos en los que se discute si una causa debe pasar a la Justicia federal. Según planteó, el criterio que defiende San Juan es que el expediente permanezca en la provincia cuando el delito ocurre allí y afecta a sanjuaninos. Afirmó que no habría razón para trasladarlo fuera de esa jurisdicción si los damnificados son vecinos de la provincia.

Las exposiciones se realizaron en el Primer Congreso de Cibercrimen, Ciberdefensa e Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad Pública, que se desarrolla este 19 y 20 de octubre en San Juan. El encuentro fue organizado por el Gobierno provincial junto a la ONG CLICLEX, especializada en herramientas para combatir el delito informático. La actividad reúne a doce expositores internacionales y a especialistas locales de fuerzas de seguridad, del Ministerio Público Fiscal y del Foro de Abogados, con agenda centrada en evidencia digital, criptomonedas e inteligencia artificial aplicada a la investigación.