El Gobierno de San Juan, por intermedio del Ministerio de Educación, aprobó un nuevo régimen para el ingreso y ascenso de aspirantes a interinatos y suplencias en las escuelas técnicas de capacitación laboral. La medida reemplaza las normas que regulaban esa actividad desde 1991 y actualiza el esquema de selección de quienes enseñan oficios.

La nueva disposición incorpora un Valorador de Antecedentes y Méritos y la Competencia de Títulos para ordenar el acceso a interinatos y suplencias. Según el texto oficial, el objetivo es que la evaluación contemple no solo la especialidad técnica, sino también la formación pedagógica necesaria para sostener los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Cambio normativo

El régimen quedó establecido por el Decreto Nº 00952-ME-2026, que deja sin efecto el Decreto Nº 1450-MEC-1991 y la Resolución Nº 1229-ME-1992, junto con sus prórrogas. La normativa anterior tenía más de tres décadas de vigencia y no registraba modificaciones desde 2010, de acuerdo con la información oficial. La actualización fue elaborada por el Ministerio de Educación con colaboración de docentes con experiencia, según indicó la cartera.

Criterios de selección

El ingreso y ascenso de los aspirantes seguirá a cargo de la Junta de Clasificación Docente Rama Técnica, mediante un sistema de antecedentes, títulos y puntajes. La nueva normativa establece listados excluyentes según la competencia de los títulos: Docente, Habilitante y Supletorio. Para los antecedentes de ingreso se fija un máximo de 50 puntos, con evaluación de la competencia del título, el promedio de calificaciones, la antigüedad de egreso y la experiencia docente acumulada en las escuelas técnicas de capacitación laboral.

Formación para el trabajo

Las Escuelas Técnicas de Capacitación Laboral dictan especialidades vinculadas con distintas áreas de la actividad productiva y laboral, entre ellas enseñanza operativa, administración, técnica bancaria, apicultura, producción agropecuaria, inglés, cerámica, dibujo publicitario, fotografía, artesanías y ramas del hogar como corte y confección, bordado y peluquería. En ese marco, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, sostuvo que “después de 36 años necesitábamos actualizar las reglas con las que se seleccionan quienes tienen la responsabilidad de enseñar un oficio”.

Fuentes agregó que la actualización “pone en relieve a las escuelas técnicas de capacitación laboral” y busca que la formación esté “más vinculada con las necesidades actuales de San Juan”. El Ministerio de Educación planteó que el nuevo régimen apunta a ordenar y transparentar la selección de cargos, además de elevar las condiciones de enseñanza en una modalidad orientada a la capacitación laboral y la inserción en el mundo del trabajo. El próximo paso será la aplicación del sistema por parte de la Junta de Clasificación Docente Rama Técnica.