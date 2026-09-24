Desde horas de la tarde-siesta se abordaron zonas de Rawson y Santa Lucía afectadas por focos de incendios.

El gobierno de San Juan, a través de las direcciones de Emergencia y Políticas Alimentarias y Protección Civil, desplegó un operativo de abordaje y control de los focos de fuego, asistencia, relevamiento de las necesidades, ni bien comenzaron los primeros indicios de incendio tanto en la zona de Médano de Oro, en Rawson como en Villa San Cayetano y Barrio Rural II, en Santa Lucía.





Equipos técnicos y profesionales del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, Bomberos y de Protección Civil continúan trabajando en un operativo conjunto de contención de la emergencia y asistencia directa para las familias afectadas. Las tareas seguirán hasta sofocar los incendios provocados a partir del viento Zonda que se desarrolló a lo largo de la jornada de este jueves 24 de septiembre.





Mientras tanto, se continuará monitoreando y actualizando la información.