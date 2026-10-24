San Juan recibió a 32 representantes diplomáticos, comerciales y gubernamentales de distintos países durante 2026, según el balance difundido por el Ministerio de Gobierno en el marco del 24 de octubre, Día de las Relaciones Internacionales en Argentina. La cartera provincial ubicó ese registro dentro de una agenda de cooperación e intercambio institucional que incluyó misiones comerciales, visitas oficiales y encuentros bilaterales. El dato adquiere relevancia para la proyección externa de la provincia, en particular por su vínculo con sectores productivos y turísticos.

Misiones y delegaciones Entre los hitos informados por el ministerio se destacó la misión de la Unión Europea, realizada el 23 y 24 de abril, encabezada por el embajador de la UE en Argentina, Erik Høeg. La comitiva incluyó embajadores y ministros plenipotenciarios de Alemania, Austria, Bélgica, Eslovenia, Finlandia, Irlanda, Países Bajos, Portugal, Suecia, Hungría y Polonia. También se mencionó la Expo Minera, entre el 6 y el 8 de mayo, donde participaron delegaciones oficiales, embajadores y agregados comerciales de Perú, Panamá, India, Indonesia, Austria, Australia, Canadá, Finlandia, Corea del Sur, Turquía, Polonia, Países Bajos y Chile, además de autoridades consulares de Alemania e Israel.

Vinculación empresarial El Ministerio de Gobierno también informó un encuentro de vinculación sueco-argentino realizado en septiembre, orientado al sector empresarial y encabezado por el embajador de Suecia, Torsten Sven Ericsson. En la misma línea, el 14 de septiembre el embajador de Tailandia en el país, Krit Tankanarat, mantuvo una reunión formal con el gobernador Marcelo Orrego y recorrió sitios turísticos provinciales, entre ellos el Parque Provincial Ischigualasto. La combinación de agenda institucional y recorridos territoriales muestra que la estrategia provincial no se limitó al plano protocolar.

Marco institucional Además de las misiones comerciales y diplomáticas, la cartera acompañó conmemoraciones vinculadas a fechas patrias y aniversarios de naciones con representación en la provincia. Entre ellas citó el 205.º aniversario de la Independencia del Perú, las Fiestas Patrias de Chile y los aniversarios patrios de su junta de gobierno. El ministerio enmarcó ese acompañamiento en la necesidad de sostener espacios permanentes de diálogo y de intercambio institucional. Ese criterio refuerza el uso de la diplomacia subnacional como herramienta de promoción económica y de relacionamiento político.

El balance oficial cierra con la continuidad de esos vínculos durante el año y con la proyección del potencial sanjuanino hacia el exterior. En términos prácticos, la variable a seguir es si esa agenda se traduce en nuevas visitas, acuerdos o instancias de cooperación durante los próximos meses.