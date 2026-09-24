La gestión del gobernador Marcelo Orrego, a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, anunció una nueva campaña de prevención y control de plagas que afectan a la producción vitícola y frutícola de la provincia. Las acciones están orientadas a Lobesia botrana (polilla de la vid), Mosca de los Frutos y carpocapsa.

En la jornada de hoy, funcionarios del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación anunciaron las acciones a desarrollar para la prevención y control de plagas. Esta campaña fue consensuada con el Centro de Ingenieros Agrónomos de San Juan, la Cámara de Comercio Exterior, la Cámara de Producción y Exportadores de Frutas y Hortalizas y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La estrategia para la campaña 2026-2027 busca dar continuidad y fortalecer las medidas implementadas durante la temporada anterior.





En el caso de Lobesia botrana, las acciones implementadas durante la campaña anterior permitieron alcanzar una disminución del 52% en las capturas registradas durante el segundo vuelo en la provincia. Este resultado constituye un indicador positivo del impacto de las acciones de control realizadas.





Para el control de Lobesia botrana, la campaña 2026-2027 contempla una estrategia que combina aplicaciones aéreas con avión, aplicaciones con drones y entrega de insecticidas a productores. Las aplicaciones con avión alcanzarán 26.000 ha de vid. Estarán distribuidas entre los departamentos de 9 de Julio, Caucete, 25 de Mayo y Sarmiento y recibirán una segunda aplicación en sectores que presentan mayores niveles de captura. También se realizarán aplicaciones con drones sobre aproximadamente 2.000 ha en los departamentos de Ullum y Zonda.





Como complemento, se prevé la entrega de insecticidas a productores, priorizando a quienes implementen la Técnica de Confusión Sexual mediante feromonas, alcanzando aproximadamente 10.000 ha. Todas las aplicaciones previstas en el marco de esta estrategia serán ejecutadas a partir de la primera alerta fitosanitaria emitida por SENASA.





En cuanto a Mosca de los Frutos, el monitoreo realizado durante la última campaña evidenció un incremento en los niveles la plaga, lo que plantea un nuevo desafío sanitario para la provincia. Para esta campaña, se implementará una estrategia que combina aplicaciones con drones, asistencia a productores y control biológico, fortaleciendo las herramientas disponibles para disminuir las poblaciones de la plaga.





Se prevé realizar aplicaciones con drones sobre 4.000 ha de cultivo de vid, ubicadas en los departamentos de Zonda, Ullum, Albardón y Pocito. Estas intervenciones estarán orientadas especialmente al control de las primeras generaciones de la plaga. Además, se realizará la entrega de proteína hidrolizada e insecticida a productores que no sean asistidos mediante aplicaciones con drones, destinada a establecimientos de hasta 20 ha. La participación de los productores resulta fundamental para complementar las acciones oficiales y alcanzar mejores resultados en el manejo y control de esta plaga.





Respecto de Carpocapsa, durante la campaña anterior la Provincia comenzó a trabajar en el diagnóstico de la situación y en la planificación de una estrategia específica de intervención, en base al fortalecimiento del membrillo en la provincia, mediante los sellos de origen del dulce rubio y en este sentido la necesidad de mejorar la sanidad del cultivo. A partir de ese trabajo, la estrategia provincial estará basada en tres líneas de trabajo complementarias:

Sistema Oficial de Monitoreo en toda la provincia, permitiendo relevar la presencia y evolución de la plaga.

Emisión de alertas fitosanitarias, destinadas a informar a los productores el momento oportuno para la realización de controles químicos, favoreciendo una mayor eficiencia de las intervenciones.

Aplicaciones aéreas con dron sobre aproximadamente 300 ha de membrillo, priorizando las áreas de mayor riesgo sanitario en distintos departamentos de la provincia.