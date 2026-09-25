La provincia estará del 26 al 29 de septiembre en La Rural, con un stand coordinado por el Gobierno de San Juan y financiado por el CFI.

San Juan participará de la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) América Latina, que se realizará del 26 al 29 de septiembre en el Predio La Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La presencia provincial incluirá a la Casa de San Juan en Buenos Aires, dentro del espacio destinado a exhibir cultura, oferta turística y oportunidades de negocios.

La feria reúne a más de 59 países y a todas las provincias argentinas, lo que la convierte en una plataforma de alcance regional para la promoción del sector. En ese marco, la provincia buscará mostrar su oferta ante operadores, visitantes y potenciales inversores, en una actividad que combina difusión institucional y contactos comerciales.

Stand provincial

La delegación sanjuanina estará en el Pabellón Azul, Stand 1125, con un espacio financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y coordinado por el Gobierno de San Juan. La organización local se integra al esquema general de la feria, donde confluyen destinos, prestadores y organismos públicos vinculados al turismo.

La FIT abrirá al público general el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre, de 14 a 21. Según la información difundida, ese tramo estará orientado a familias y visitantes que quieran conocer la oferta sanjuanina y planificar futuras visitas, en un contexto de articulación entre el sector público y el privado.

Función institucional

La Casa de San Juan en Buenos Aires fue presentada como un espacio de integración, intercambio, bienestar e identidad cultural de la provincia. Además, cumple una función de asistencia para los sanjuaninos que la requieran en la capital del país, por lo que su participación en la feria también refuerza su presencia institucional fuera de la provincia.