El acto de apertura fue en el Estadio Aldo Cantoni y reunió a delegaciones de 19 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La competencia se extenderá en cuatro sedes con 11 disciplinas.

El lunes por la noche, el Estadio Aldo Cantoni albergó la apertura de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores, que reúnen en San Juan a más de 1.400 participantes de 19 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La competencia se desarrollará durante los próximos días en cuatro sedes deportivas y contempla 11 disciplinas.

La ceremonia contó con la presencia del vicegobernador de San Juan, Fabián Martín; el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; y el director nacional de Desarrollo Deportivo Ciudadano, Sebastián Neuspiller. También asistieron el subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara; el subsecretario de Deporte Federado, Martín Riveros; el subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo; y funcionarios del Gobierno provincial.

Sede y organización La realización de esta edición en San Juan se inscribe en la estrategia provincial de sostener eventos deportivos de alcance nacional, apoyada en infraestructura, capacidad organizativa y experiencia previa para recibir delegaciones de distintos puntos del país. En ese marco, la provincia pone en funcionamiento instalaciones y logística para una agenda que concentra actividad en varias disciplinas y espacios.

Integración y actividad física Según la información oficial, el encuentro busca ofrecer un espacio de integración para las personas mayores y promover la actividad física y una vida activa. La presencia de más de 1.400 participantes también funciona como indicador del alcance territorial del evento y de la capacidad de convocatoria que tiene esta edición en el calendario deportivo nacional.

Continuidad de la agenda El Gobierno de San Juan acompaña el desarrollo de los Juegos como parte de una política deportiva que, de acuerdo con la comunicación oficial, entiende al deporte como herramienta de inclusión, participación y bienestar. La actividad continuará en las cuatro sedes previstas hasta completar la programación de 11 disciplinas.