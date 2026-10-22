La Cámara de Diputados aprobó cambios a la ley de chatarra para rematar unidades recuperables y reutilizar repuestos. Los fondos financiarán obras y programas públicos, bajo reglamentación del Ejecutivo.

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves una modificación de la Ley 1810-A, conocida como ley de chatarra, que habilita la subasta pública de vehículos secuestrados y acumulados en depósitos judiciales. La medida alcanza autos, motos y camionetas que, tras una evaluación técnica, puedan volver a circular o cuyos repuestos resulten reutilizables. Según el texto aprobado, la norma incorpora cuatro artículos y mantiene vigente la compactación de unidades como destino alternativo.

El cambio legislativo apunta a reducir la saturación de espacios como el Depósito Judicial de 9 de Julio, donde hoy se concentran rodados que ocupan gran parte de la capacidad disponible. Hasta ahora, el esquema previsto por la ley consistía en la compactación y transformación en chatarra de esos vehículos. Con la reforma, el Ministerio de Gobierno podrá impulsar remates de las unidades que presenten posibilidades de recuperación o de aprovechamiento de piezas.

El procedimiento quedará supeditado a la reglamentación que deberá dictar el Poder Ejecutivo. La norma prevé condiciones de publicidad y transparencia para las subastas, además de la participación de personas particulares y empresas interesadas en adquirir los vehículos o sus componentes. Por el momento, según indicaron fuentes legislativas, no existe un plazo definido para esa reglamentación.

Destino de los fondos

Los recursos obtenidos por los remates y por la comercialización de la chatarra derivada de la compactación podrán financiar obras de infraestructura social, sanitaria, educativa y ambiental, tanto en la provincia como en los municipios. La ley también contempla su uso para campañas de educación y concientización ambiental, programas sociales y asistencia directa a personas en situación de vulnerabilidad.

Para controlar el uso de lo recaudado, el Ministerio de Gobierno deberá llevar un registro y presentar una rendición pública anual con el detalle del destino de los fondos. Con esa previsión, la provincia suma una herramienta para liberar espacio en los depósitos judiciales y ordenar el tratamiento de bienes secuestrados, mientras queda pendiente la definición reglamentaria que fijará cómo se realizarán los remates y bajo qué condiciones operativas.