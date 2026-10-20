San Juan busca ampliar su conectividad aérea con la llegada de JetSMART, prevista para noviembre, y con una ronda de contactos que el Gobierno provincial abrirá a fines de octubre con representantes de aerolíneas. La estrategia apunta a sumar nuevas rutas y a evaluar conexiones internacionales que respondan a la demanda de pasajeros y sectores productivos.

En diálogo con TELESOL DIARIO, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, sostuvo que la gestión provincial trabaja desde el inicio para incrementar las conexiones aéreas. Según explicó, el objetivo es aprovechar la presencia de referentes del sector para presentar las necesidades de la provincia y explorar alternativas comerciales que puedan sostenerse en el tiempo. También señaló que las conversaciones no se limitan al turismo, sino que abarcan otras actividades económicas.

Agenda con aerolíneas

Romero indicó que la intención es organizar reuniones entre las compañías y representantes de la minería, el agro y el sector turístico. El propósito es mostrar el potencial de San Juan y las oportunidades que podrían abrirse con mayor frecuencia de vuelos y con nuevas rutas. El ministro afirmó: “Desde el día uno venimos trabajando en generar una mayor conectividad aérea de la provincia. Se ha logrado lo de JetSmart”.

Entre las alternativas mencionadas aparece Santiago de Chile, una conexión que, según Romero, resulta relevante para la actividad minera por los enlaces que ofrece hacia otros destinos del mundo donde tienen sus casas matrices las principales compañías del sector. También mencionó la posibilidad de mejorar los enlaces con Lima y de sumar opciones dentro de Argentina, como Salta o Jujuy. De todos modos, aclaró que cualquier incorporación dependerá de la demanda, los costos y la rentabilidad que evalúen las empresas.

Infraestructura y antecedentes

El ministro señaló que el aeropuerto sanjuanino está en condiciones de recibir aeronaves de mayor capacidad y precisó que puede operar aviones de 240 pasajeros, incluidos Airbus. Aun así, reconoció que en el futuro podrían requerirse mejoras, especialmente en transporte de cargas, si crecen las actividades económicas vinculadas con la provincia. La estrategia oficial también toma como antecedente la salida de Flybondi, que dejó de operar en San Juan y, según Romero, produjo una mala experiencia para pasajeros y para el turismo, aunque el problema se extendió a otras jurisdicciones del país.

Por ahora, no hay nuevas rutas confirmadas más allá del desembarco anunciado de JetSMART. Las reuniones previstas para fines de octubre serán el primer paso formal para discutir alternativas nacionales e internacionales, con foco en la conectividad que requieren el turismo y la minería. El resultado de esas gestiones dependerá de las evaluaciones comerciales de las aerolíneas y del movimiento de pasajeros que puedan proyectar.