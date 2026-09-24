Protección Civil pidió suspender actividades al aire libre y extremar cuidados ante el riesgo de incendios. La mejora del tiempo recién se espera para el viernes.

Imagen ilustrativa.

La llegada del viento Zonda y el cambio en el nivel de alerta meteorológica obligaron a reforzar las medidas de prevención en San Juan. En ese marco, se dispuso la suspensión de las actividades educativas para este jueves, mientras los organismos de emergencia mantienen un monitoreo permanente de la situación.

En diálogo con el programa La Ventana de Telesol, el titular de Protección Civil, Diego Morales, explicó que durante la tarde se modificó el pronóstico y que la provincia pasó de una alerta amarilla a una alerta naranja, nivel que se mantendrá durante toda la jornada. Esa actualización implicó ampliar las recomendaciones preventivas a distintos sectores del territorio provincial.

Condiciones en la cordillera Morales vinculó el fenómeno con lo ocurrido en la cordillera y señaló que las intensas nevadas en sectores de Neuquén y Mendoza generan modificaciones en el sistema meteorológico que terminan repercutiendo en San Juan con la presencia de viento Zonda. Según su explicación, ese comportamiento atmosférico incidió en la decisión de reforzar las alertas y las medidas de resguardo.

Suspensión de actividades Ante el cambio en el pronóstico, Protección Civil recomendó suspender las actividades al aire libre durante la jornada del jueves, una medida que alcanzó al sistema educativo provincial y a las universidades. Morales indicó que, en un primer momento, la suspensión de clases se había previsto para la tarde en departamentos cordilleranos como Barreal, Calingasta, Iglesia y Jáchal, pero luego la modificación de la alerta extendió las recomendaciones a otros puntos de la provincia. El centro-sur de San Juan permanecerá bajo alerta naranja durante todo el día, con temperaturas que podrían llegar a los 37 o 38 grados alrededor de las 14.

Riesgo de incendios El principal llamado de las autoridades apunta a evitar la quema de vegetación y extremar las precauciones, porque cualquier foco puede propagarse con rapidez bajo estas condiciones. Morales pidió a los municipios reforzar los patrullajes preventivos en los sectores donde suelen registrarse quemas e instó a denunciar a quienes intenten prender pasturas aprovechando el viento y el calor. También explicó que la vegetación seca funciona como combustible y que, con estas variables, las tareas de control se vuelven más difíciles.

De acuerdo con lo informado por el funcionario, la situación comenzaría a mejorar de manera paulatina durante el viernes, aunque los organismos de emergencia continuarán con el seguimiento del pronóstico y de las condiciones de riesgo en toda la provincia.