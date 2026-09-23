El operativo estatal previsto para el 24 de septiembre pasa al viernes 25 por la alerta meteorológica. Se mantienen todos los trámites y prestaciones en la escuela Granaderos de San Martín.

Debido al alerta metereológico por viento Zonda, previsto para la jornada del 24 de septiembre, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano informa que se reprograma el operativo integral San Juan Cerca en el departamento 9 de Julio para el día vienes 25 de septiembre, de 8 a 13 horas.

Se mantendrán los mismos servicios y la posibilidad de realizar todo tipo de trámites y gestiones de todos los ministerios y secretarías del Estado.

El San Juan Cerca tendrá lugar en la sede de la escuela Granaderos de San Martín. Hasta allí pueden llegar todos los interesados en realizar gestiones, controles médicos y prestaciones sin tener que llegar a las dependencias del Centro Cívico, sin sacar turnos previos, pudiendo resolver el trámite que requieran en una misma jornada.