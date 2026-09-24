Además de poder hacer todo tipo de gestiones relacionadas con organismos públicos, hay una convocatoria a referentes comunales y vecinales para interiorizarse sobre las acciones ante posibles lluvias extremas generadas por el fenómeno de El Niño en los próximos meses.

Este viernes 25 de septiembre, desde las 8 a las 13 horas, tendrá lugar un nuevo operativo integral San Juan Cerca, en el departamento 9 de Julio. En la sede de la escuela Granaderos de San Martín (ubicada en Diagonal San Martin s/n, en la villa cabecera) se hará el despliegue de todos los ministerios y dependencias del Estado para facilitar la realización de trámites y gestiones.





Hasta allí podrán llegar todas las familias nuevejulinas interesadas en pedir asesoramientos en las temáticas o aspectos que necesiten, realizar trámites puntuales inclusive hacer controles clínicos, odontológicos y de laboratorio, entre otros. Esta política pública se implementó con la premisa de llegar a todos los puntos de la provincia para facilitarle a los sanjuaninos la concreción, en una misma jornada y sin tener que sacar turnos previos, de las prestaciones básicas y urgentes que se realizan en el Centro Cívico y otras dependencias del Estado y evitar así que tengan que trasladarse fuera de sus departamentos. Hasta ahora el San Juan Cerca ha recorrido Sarmiento, San Martín, Ullum, Calingasta, Albardón, Caucete, Chimbas, Zonda, Pocito, Angaco, Jáchal, 25 de mayo.





En esta oportunidad y en el marco de la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE), una iniciativa del Gobierno de San Juan para trabajar desde todos los sectores (tanto público como privados) la prevención, el abordaje y cómo actuar ante las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño -que según los pronósticos implicará mayores posibilidades de precipitaciones durante los próximos meses, sumado a la acumulación de nieve en la cordillera, lo que generará mayores caudales de agua-, habrá un espacio de consulta y asesoramiento propuesto para referentes comunales, de organizaciones no gubernamentales, vecinos y público en general. Desde las direcciones de Emergencia y Políticas Alimentarias y de Protección Civil, durante toda la jornada, se brindará información sobre cómo hacer una mochila de emergencia y qué elementos primordiales debe incluir para disponer en casos de urgencia. También darán indicios sobre qué zonas de las casas y alrededores hay que mantener permanentemente limpias, qué reparaciones en techos y estructuras hay que prever, inclusive los listados de las líneas telefónicas a las que se puede acudir para pedir ayuda, entre otros aspectos preventivos de un probable evento climático extremo.





Se ha previsto que este tipo de charlas se repitan en los próximos San Juan Cerca.





Prevención oncológica para mujeres y hombres





En este operativo integral San Juan Cerca, en 9 de julio, también acudirá personal de la Fundación del Sanatorio Argentino para sumar acciones preventivas en conjunto con el programa Onco San Juan, coordinado desde la Dirección de Políticas para la Equidad. Puntualmente se harán tres tipos de exámenes para la prevención temprana de cáncer de mama, cáncer de cuello uterino y cáncer de próstata.





Las personas interesadas deberán concurrir con su DNI y si tienen, llevar estudios médicos previos. Además, tener en cuenta algunas pautas de preparación para los exámenes: en el caso de los Papanicolau, las mujeres de 14 a 70 años a quienes se les podrá realizar, no deben estar en sus períodos menstruales, ni haber tenido relaciones sexuales en las 48 horas previas, tampoco haberse efectuado duchas vaginales ni aplicado tratamientos farmacológicos vaginales (como óvulos o cremas) durante los dos días anteriores. Hay cupo para realizar 30 estudios citológicos. Mientras que los estudios destinados a hombres, mayores de 40 años con antecedentes patológicos familiares de 1° y 2° grado y para mayores de 45 años, sin antecedentes; consisten en un análisis de laboratorio para los cuáles se debe asistir en ayunas. En este caso, hay cupo para 30 personas.





Además, profesionales de Salud Pública, orientarán para realizarse el auto-test de HPV.





Otros trámites disponibles





Como en estas acciones participan todos los ministerios, secretarías de Estado y organismos descentralizados de Gobierno se podrán completar y concretar diferentes trámites, inclusive controles médicos de signos vitales, control de peso y talla, vacunación, Medicina de Familia para adultos y para pacientes pediátricos; Salud Mental, Odontología y de Laboratorio (test de HIV, Hepatitis, Chagas, etc), además de solicitar derivación y turnos a través del 0800 + CIDI.





Los interesados se podrán inscribir en el Registro Provincial de Emprendedores y en programas destinados a cooperativas y mutuales; participar del programas de Niñez en Familia y pedir asesoramiento sobre Certificado Único de Discapacidad y programas para personas con discapacidad; para Personas Mayores; Asistencia; Género, entre otros. Se podrá pedir el desbloqueo de netbooks entregadas por el Ministerio de Educación y solicitar -en el caso de docentes- registro y certificación de títulos, legalización de copias, consulta de expedientes, también asesoramiento para Becas Progresar y Plan FinEs, además de asistencia de gabinetes técnicos interdisciplinarios.





También se podrá tramitar el DNI -hay cupo para 150 trámites-, regularización dominial, asesoramiento previsional y laboral; operativo Licencias de Conducir. Se podrá solicitar la Tarjeta Sube y los beneficios sociales que se ofrecen para distintos grupos poblacionales; consultar en la Caja Mutual de Seguros de Vida e Invalidez; se podrá crear cuentas, recuperar contraseñas, descargar documentos, pedir turnos a través de Ciudadano Digital.





Entre otras prestaciones, se podrá consultar sobre las capacitaciones del Programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP) y hacer denuncias y pedir asesoramiento en Defensa al Consumidor además de hacer el registro como Productor Agropecuario y en Marcas y Señales de cría de ganado bovino, equino, caprino, ovino, porcino, entre otros. Se podrá pedir asesoramiento para clubes y entidades deportivas; actividades para personas mayores y deporte adaptado.





Personal de IPV dará información sobre cuotas, regularización de deudas, impresión de boletas y requisitos para nuevas inscripciones mientras que desde la Secretaría de Seguridad se harán certificados de antecedentes y localización de objetos robados. El EPRE dará información sobre subsidios provinciales (Tarifa Social) y nacionales (Régimen de subsidios Energéticos Focalizados) y tomarán reclamos de usuarios y OSSE estará disponible la solicitud de beneficios para jubilados y pensionados al igual que la Tarifa Social.





Llevando los animales domésticos que tenga cada familia, se podrá pedir antiparasitarios para perros y gatos; colocar pipetas para pulgas y garrapatas a perros y también hacer consultas sobre arbolado urbano, específicamente sobre planes de forestación, erradicación de árboles, consultas sobre poda.