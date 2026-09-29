El municipio fue distinguido entre 200 instituciones del país por un programa que convierte materiales de descarte en productos hechos por personas con discapacidad.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan recibió el Premio Nacional Argentina Economía Circular 2026, un reconocimiento a proyectos que reutilizan materiales en lugar de tirarlos. El galardón distingue el programa "Economía Circular e Inclusión", que da trabajo a personas con discapacidad a partir de sobrantes que las empresas ya no usan.

La entrega se hizo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en la 4.ª edición del premio. El proyecto sanjuanino fue uno de los 13 seleccionados entre 200 instituciones de todo el país que se presentaron.

El programa conecta a empresas de la Capital con instituciones que trabajan con personas con discapacidad. Cuando una empresa deja de usar un material —madera, tela, cuero, vidrio o metal, por ejemplo— en lugar de descartarlo lo dona para que se transforme en un producto nuevo.

Con esos materiales se fabrican objetos que después se venden, lo que genera ingresos para las instituciones participantes. Los rubros incluyen carpintería, herrería, costura, cerámica, vitrofusión, vivero y sublimación (una técnica para estampar diseños con calor).

Una primera muestra de estos productos se hizo en la Feria de Economía Circular e Inclusión, en el Centro Cultural Estación San Martín, donde las instituciones exhibieron y vendieron lo que fabricaron con el material reciclado.

Para el municipio, el premio pone en el mapa nacional una experiencia que combina cuidado del ambiente, inclusión laboral y generación de ingresos para las familias sanjuaninas que participan del programa.