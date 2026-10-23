Carlos Platero dijo que la definición dependerá del impacto de El Niño y de la seguridad de los predios. El Gobierno ya inició licitaciones y prepara recursos para emergencias.

El Gobierno de San Juan analiza suspender las Colonias de Verano 2027 si las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño generan condiciones de riesgo para niños, niñas y adolescentes. La decisión no está tomada y quedará supeditada a la evolución del clima y a la seguridad de los espacios previstos para las actividades.

El ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, confirmó que la organización sigue en marcha y que ya comenzaron los procesos licitatorios para los kits, aunque aclaró que la realización no está garantizada. En declaraciones a Diario La Provincia SJ, señaló que la continuidad dependerá de cómo se desarrolle el fenómeno y de las condiciones que presente la provincia.

“Ya hemos hecho los procesos licitatorios para los kits, pero va a depender también de cómo se va a ir dando este fenómeno de El Niño, si va a ser tan fuerte como se prevé, en qué condiciones va a llegar a la provincia de San Juan”, explicó el funcionario. También indicó que, si el tiempo acompaña, las colonias se realizarán como estaba previsto, pero que una persistencia de lluvias obligaría a revisarlas. “En caso de que tengamos buen tiempo, la vamos a llevar adelante. Y en el caso que veamos complicaciones de lluvias persistentes, vamos a ver si las suspendemos”, afirmó.

Seguridad de los predios

Uno de los puntos centrales del análisis oficial es el estado de los campings y de la infraestructura donde funcionarán las colonias. El ministerio advirtió que instalaciones eléctricas, farolas y otros elementos expuestos a las inclemencias climáticas podrían representar un riesgo ante lluvias intensas o daños en los predios. “Hay lugares con cableado, con farola, cualquier daño que pueda ocasionar a los chicos, suspenderíamos de inmediato”, sostuvo Platero.

La evaluación se realiza junto al gobernador Marcelo Orrego y con seguimiento de los pronósticos meteorológicos. Por ahora no existe una cancelación confirmada, pero la continuidad del programa dependerá de que los espacios estén en condiciones de recibir a los participantes. El ministerio también puso el foco en diciembre y enero, meses en los que concentra la mayor preocupación por la posibilidad de precipitaciones importantes.

Preparación ante emergencias

En paralelo, la cartera de Familia y Desarrollo Humano coordina acciones preventivas con distintos organismos provinciales y nacionales a través del Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE). Platero dijo que mantuvo reuniones con el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, para definir cómo actuará su área ante eventuales contingencias. En ese esquema participan Hidráulica, Defensa Civil, Bomberos, fuerzas de seguridad provinciales y federales, además de Gendarmería y el Ejército.

El plan incluye carpas sanitarias, torres de iluminación y espacios de atención médica y de enfermería, además de ayuda social y alimentaria para familias que requieran asistencia. En paralelo, el Gobierno avanzó con licitaciones para incorporar cuatro camiones y cinco camionetas 4x4, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta y facilitar el acceso a zonas de difícil circulación. Según explicó el ministro, esas compras también contemplan equipamiento para el funcionamiento cotidiano de dependencias como los hogares de niñez y el hogar de ancianos.