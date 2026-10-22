La Provincia lanzó la segunda edición del certamen para reconocer proyectos y soluciones desarrolladas en San Juan. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 22 de noviembre.

La gestión del gobernador Marcelo Orrego, a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, abrió la convocatoria 2026 del Premio Provincial a la Innovación, una política pública orientada a estimular y visibilizar desarrollos realizados en San Juan. La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre el Gobierno provincial y el entramado productivo, con foco en nuevas oportunidades de desarrollo.

La articulación está a cargo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante la Dirección de Transferencia e Innovación. Según la información oficial, el objetivo es poner en valor el talento y las capacidades técnicas de quienes elaboran soluciones para necesidades concretas, además de promover la economía del conocimiento como herramienta de desarrollo económico y social. En ese marco, la convocatoria apunta a proyectos que aporten valor agregado a las empresas.

Alcance de la postulación

La convocatoria está dirigida a innovaciones en productos y servicios que cuenten con un desarrollo concreto y evidencias de validación, tanto en etapas tempranas como en instancias de mayor consolidación. La evaluación tendrá en cuenta la novedad, la originalidad, la diferenciación respecto de soluciones existentes, el sustento técnico-científico, el potencial de desarrollo y el impacto económico y social de las propuestas. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 22 de noviembre.

Modalidades y premios

El premio contempla dos formas de postulación: una innovación propia, a través del formulario https://forms.gle/Mt1BRiPjdEcfjnmg7, o la nominación de una innovación de un tercero, mediante https://forms.gle/RqCsFhgwHXS3YvYs9. Para las propuestas seleccionadas, se prevén premios económicos de $4.000.000 para cada primer premio y $2.000.000 para cada segundo premio, según las distintas categorías y niveles de madurez.

La primera edición del certamen, realizada en 2025, registró 104 proyectos inscriptos, de acuerdo con los datos difundidos por la Provincia. El Gobierno provincial sostuvo que esa experiencia reafirmó la necesidad de contar con políticas públicas para identificar, reconocer y acompañar capacidades innovadoras existentes en la provincia. Con esta nueva edición, la administración de Marcelo Orrego mantiene una herramienta orientada a incorporar conocimiento en actividades productivas y a generar respuestas para los desafíos presentes y futuros de San Juan.