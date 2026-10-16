La niña de 10 años sufrió complicaciones después de una operación por desviación de columna. Su familia pidió acompañamiento y oraciones desde Caucete.

La comunidad de Lotes de Álvarez, en Caucete, acompaña a Samira Moreta, de 10 años, que permanece internada en terapia intensiva luego de sufrir complicaciones tras una intervención quirúrgica por una desviación de columna.

El pedido de apoyo surgió desde su entorno familiar, que convocó a vecinos y a otras personas a sumarse con una oración y mensajes de esperanza por su recuperación. La difusión del caso busca sostener el acompañamiento durante un cuadro de salud que sigue siendo delicado.

La internación en terapia intensiva indica que la situación médica requiere seguimiento permanente y que la evolución de la paciente continúa bajo evaluación. En ese contexto, los allegados atraviesan horas de preocupación y esperan una mejora en su estado general.

Pedido de acompañamiento La familia pidió una cadena de oración para transmitir fuerzas a la niña y contener también a sus seres queridos en este momento. La convocatoria circula con el objetivo de ampliar el alcance del mensaje y reunir expresiones de apoyo desde la comunidad.

Seguimiento Hasta el momento, no se informaron nuevos partes médicos en el material difundido. La evolución de Samira Moreta sigue siendo la variable central para seguir en las próximas horas.