El Ministerio de Salud de San Juan abrió un concurso para cubrir cuatro cargos vacantes de Jefes y Jefas de Residentes en el Hospital Público Descentralizado Dr. Guillermo Rawson, con financiamiento provincial. La convocatoria está dirigida a profesionales que hayan completado su residencia y puedan acreditar formalmente esa formación. La medida alcanza al ciclo formativo 2026-2027 y se inscribe en la estructura de conducción de las residencias del sistema sanitario provincial.

Según informó la cartera sanitaria, las residencias son una instancia de formación de especialistas dentro del sistema de salud provincial y los cargos de Jefe de Residentes integran su organización jerárquica. En ese esquema, la función implica conducción y acompañamiento de residentes en cada especialidad. El período previsto para los cargos se extenderá desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 31 de agosto de 2027.

Distribución de vacantes

La convocatoria contempla 1 cargo para Cirugía General, 1 para Neonatología y 2 para Tocoginecología. De ese modo, la cobertura se concentra en tres especialidades del hospital, con mayor cupo en el área de salud materno-infantil. El llamado apunta a cubrir funciones específicas dentro del dispositivo de residencias y no a cargos asistenciales generales.

Documentación y requisitos

La documentación debe presentarse este miércoles 23 y jueves 24 de septiembre de 2026 ante la Coordinación de Residencias, en el Centro Cívico, 3° piso, Núcleo 2. Entre los requisitos informados figuran Currículum Vitae, certificado de residencia completa en la especialidad concursada acreditado por el Ministerio de Salud de la Nación, fotocopia del DNI y fotocopia certificada del título y analítico de la carrera de grado, con las legalizaciones correspondientes del Ministerio de Salud de la Nación y del Ministerio del Interior. La presentación fuera de ese plazo dejará a los postulantes fuera del trámite.

Canales de consulta

Ante consultas, el Ministerio de Salud difundió como vías de contacto la Coordinación de Residencias, en el mismo domicilio del Centro Cívico, el teléfono 430-5511 y el correo electrónico [email protected]. El reglamento del sistema establece además que el Jefe de Residentes debe permanecer un año en funciones, con dedicación exclusiva y con obligaciones y derechos dentro del esquema de formación. Con ese marco, la convocatoria queda abierta para quienes cumplan los requisitos y completen la entrega de antecedentes en las fechas previstas.