Vialidad Nacional informó que este lunes 19 de octubre todas las rutas nacionales de San Juan están habilitadas. Pidió especial cuidado en tramos cordilleranos por hielo, nieve y niebla.

Las rutas nacionales de San Juan se encuentran transitables este lunes 19 de octubre, aunque el 9° Distrito de Vialidad Nacional recomendó circular con máxima precaución por las condiciones climáticas previstas en distintos sectores de la provincia.

El organismo advirtió que en los tramos cordilleranos pueden presentarse calzada congelada, nieve, aguanieve y lluvia, además de bancos de niebla durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, con reducción de visibilidad. Esa combinación de factores obliga a extremar la atención en los corredores de montaña y en los accesos de mayor circulación.

Tramos con mayor cuidado Entre los sectores señalados figuran la Ruta Nacional 149, en los departamentos Calingasta e Iglesia; la Ruta Nacional 40, en los tramos que unen San Juan con Jáchal y Huaco con el límite de La Rioja; y la Ruta Nacional 150, entre Jáchal y Rodeo y en la conexión hacia Ischigualasto.

También se informó sobre bancos de niebla en la Ruta Nacional 141, en el tramo que conecta con La Rioja. La advertencia se extendió a los accesos y caminos de vinculación, entre ellos la Ruta Nacional 20, hacia San Luis; la Ruta Nacional 40 Sur, hacia Mendoza; la Ruta Nacional 153, entre Pedernal y Los Berros; y la avenida de Circunvalación (A014).

Recomendaciones oficiales En esas vías, Vialidad Nacional indicó que hay equipos y personal realizando inspecciones y tareas habituales de mantenimiento, por lo que pidió reducir la velocidad de manera gradual, mantener las luces bajas encendidas y ampliar la distancia de seguridad entre vehículos. El organismo agregó que las condiciones meteorológicas pueden variar y afectar la seguridad de la circulación en cualquier momento.

Como medida preventiva, el ente vial solicitó respetar las indicaciones en ruta y consultar a las autoridades provinciales o nacionales ante cualquier duda durante el viaje. La situación seguirá sujeta a la evolución del tiempo en los corredores cordilleranos y en los accesos de la provincia.