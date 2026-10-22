Vialidad Nacional indicó que los caminos están habilitados, pero advirtió por hielo, nevadas y bancos de niebla. Pidió reducir la velocidad y mantener distancia de seguridad.

Las rutas nacionales que atraviesan San Juan se encuentran transitables, aunque Vialidad Nacional pidió circular con máxima precaución por las condiciones climáticas que afectan sobre todo a los caminos cordilleranos. La advertencia responde a las bajas temperaturas y a la variabilidad meteorológica prevista para distintos tramos de la provincia.

Las bajas temperaturas pueden provocar formación de hielo sobre la calzada, mientras que en algunos sectores también podrían registrarse nevadas, agua nieve, precipitaciones y bancos de niebla. Según el organismo, estas condiciones se presentan principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, cuando la visibilidad puede verse reducida.

Tramos con mayor atención Entre los sectores señalados por Vialidad Nacional figura la Ruta Nacional 149, en los departamentos cordilleranos de Calingasta e Iglesia. También se recomendó especial cuidado en la Ruta Nacional 40 Norte, tanto en el trayecto que une San Juan con Jáchal como en el tramo entre Huaco y el límite con La Rioja.

La advertencia alcanza además a la Ruta Nacional 150, en el recorrido entre Jáchal y Rodeo, y a la conexión hacia Ischigualasto. En la Ruta Nacional 141, el organismo indicó que hay sectores con visibilidad limitada por bancos de niebla en el tramo que conecta con La Rioja.

Recomendaciones oficiales La recomendación también incluye a la Ruta Nacional 20, en dirección a San Luis; la Ruta Nacional 40 Sur, hacia Mendoza; la Ruta Nacional 153, entre Pedernal y Los Berros; y la Avenida de Circunvalación (A014), que permanecen transitables pero requieren adaptar la velocidad a las condiciones del camino. En esos sectores, además, los automovilistas deben prestar atención a equipos y trabajadores viales que realizan inspecciones y tareas habituales de mantenimiento.

Vialidad Nacional aconsejó disminuir la velocidad de manera progresiva, mantener las luces bajas encendidas y aumentar la distancia de seguridad con el vehículo que circula adelante. Aunque no se informaron restricciones para transitar por las rutas nacionales de la provincia, el organismo sostuvo que las condiciones meteorológicas cambiantes obligan a extremar los cuidados durante los desplazamientos.