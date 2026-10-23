Todos los corredores nacionales están habilitados, pero hay sectores con calzada congelada y visibilidad reducida. El alerta alcanza tramos cordilleranos y accesos provinciales.

Las rutas nacionales de San Juan se encuentran transitables, aunque Vialidad Nacional advirtió que las bajas temperaturas y los cambios meteorológicos obligan a extremar la precaución, sobre todo en los caminos cordilleranos y en las primeras horas del día.

Según el organismo, en esos sectores pueden presentarse tramos con hielo sobre la calzada, nieve, agua nieve y lluvia. También se prevé la aparición de bancos de niebla aislados, con reducción de la visibilidad y mayores dificultades para la circulación.

Corredores con mayor atención Entre los tramos señalados figura la Ruta Nacional 149, en los departamentos de Calingasta e Iglesia. La advertencia también alcanza a la Ruta Nacional 40 Norte, tanto en el trayecto entre San Juan y Jáchal como desde Huaco hasta el límite con La Rioja.

La recomendación se extiende a la Ruta Nacional 150, en el tramo que une Jáchal con Rodeo y en la conexión hacia Ischigualasto. En la Ruta Nacional 141, en dirección a La Rioja, se informaron sectores donde la niebla puede afectar la visibilidad. También se pidió precaución en la Ruta Nacional 20, hacia San Luis, en la Ruta Nacional 40 Sur, en dirección a Mendoza, en la Ruta Nacional 153, entre Pedernal y Los Berros, y en la avenida de Circunvalación (A014).

Recomendaciones de circulación En esos corredores, además, los automovilistas deben prestar atención a la presencia de equipos y trabajadores viales que realizan inspecciones y tareas habituales de mantenimiento. Vialidad Nacional aconsejó disminuir la velocidad de manera progresiva, mantener las luces bajas encendidas y conservar una distancia prudente entre vehículos.

La advertencia busca reforzar la seguridad vial en un escenario de condiciones meteorológicas variables que pueden complicar los desplazamientos. Ante cualquier duda durante el viaje, el organismo recomendó consultar a las autoridades provinciales o nacionales antes de emprender o continuar la circulación.