Las rutas nacionales de San Juan se encuentran transitables, aunque Vialidad Nacional advirtió que las bajas temperaturas obligan a circular con máxima precaución en distintos tramos de la provincia. El organismo señaló que en sectores cordilleranos pueden registrarse hielo sobre la calzada, nevadas, agua nieve y bancos de niebla durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. La advertencia tiene impacto directo sobre la seguridad vial y sobre la circulación de transporte particular y de cargas.

Tramos bajo vigilancia

Según el estado de rutas difundido por el área de Prensa, Relaciones Públicas e Institucionales del 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional, uno de los sectores que requiere mayor atención es la Ruta Nacional 149, en los departamentos de Calingasta e Iglesia. También se pidió precaución en la Ruta Nacional 40 Norte, tanto en el tramo que conecta San Juan con Jáchal como desde Huaco hasta el límite con La Rioja. A su vez, la Ruta Nacional 150 demanda atención entre Jáchal y Rodeo, además del trayecto que une Jáchal con Ischigualasto.

Visibilidad reducida

En la Ruta Nacional 141, que conecta con La Rioja, pueden registrarse sectores con visibilidad reducida por la presencia de bancos de niebla. En ese marco, el organismo recomendó extremar las medidas de seguridad al volante y mantener una conducción acorde a las condiciones de la calzada. La advertencia se inscribe en un escenario de variabilidad climática que afecta con mayor intensidad a los corredores de altura y a los accesos del norte provincial.

Accesos y conexiones

Por otra parte, los accesos urbanos y las vías de conexión, entre ellas la Ruta Nacional 20 hacia San Luis, la Ruta Nacional 40 Sur hacia Mendoza, la Ruta Nacional 153 entre Pedernal y Los Berros y la avenida de Circunvalación, se encuentran transitables con máxima precaución. En esos sectores también circulan equipos y personal vial que realizan inspecciones y tareas habituales de mantenimiento. La presencia de operativos en ruta apunta a sostener la transitabilidad y a reducir riesgos ante cambios bruscos del tiempo.

Recomendaciones

Ante este panorama, Vialidad Nacional aconsejó disminuir la velocidad de manera gradual, mantener las luces bajas encendidas y ampliar la distancia de seguridad entre vehículos. Además, las autoridades recomendaron respetar las indicaciones y circular a una velocidad adecuada al estado de la ruta. Frente a dudas o contingencias durante el viaje, sugirieron recurrir al personal de las autoridades provinciales y nacionales. El monitoreo de las condiciones climáticas seguirá siendo determinante para definir la circulación segura en los próximos tramos horarios.