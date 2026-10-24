Las rutas nacionales de San Juan se encuentran transitables con máxima precaución, según el parte emitido por el 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional este sábado 24 de octubre, a las 6. El organismo advirtió que las condiciones climáticas pueden afectar la circulación en distintos sectores de la provincia. La situación importa porque involucra corredores de conexión interna y enlaces con otras jurisdicciones, con impacto directo en el transporte de personas y cargas.

El informe oficial señaló que las bajas temperaturas pueden provocar calzadas congeladas, nieve, agua nieve, lluvia y bancos de niebla aislados, especialmente en los sectores cordilleranos. Esa combinación reduce la visibilidad y exige circular con mayor margen de seguridad. En este contexto, el estado de las rutas no implica normalidad plena, sino habilitación condicionada por el clima.

Tramos con mayor precaución

De acuerdo con el parte, los sectores que requieren especial atención son la Ruta Nacional 149, en los departamentos cordilleranos de Calingasta e Iglesia; la Ruta Nacional 40 Norte, desde San Juan hasta Jáchal y desde Huaco hasta el límite con La Rioja; y la Ruta Nacional 150, entre Jáchal y Rodeo, además de la conexión desde Jáchal hacia Ischigualasto. También se mencionó la Ruta Nacional 141, en los sectores de conexión con La Rioja, donde pueden registrarse bancos de niebla y visibilidad reducida.

La advertencia también alcanza a los accesos y caminos de vinculación, que permanecen transitables con máxima precaución. Entre ellos figuran la RN 20, hacia San Luis; la RN 40 Sur, hacia Mendoza; la RN 153, entre Pedernal y Los Berros; y la A014, correspondiente a la avenida de Circunvalación. En esos sectores, el propio informe indicó que hay equipos y personal vial realizando inspecciones y tareas de mantenimiento de rutina.

Recomendaciones de circulación

Ante este escenario, Vialidad Nacional recomendó reducir la velocidad de manera gradual, mantener las luces bajas encendidas y ampliar la distancia de seguridad entre vehículos. También pidió respetar las indicaciones del personal vial y consultar a los organismos provinciales y nacionales ante cualquier duda sobre el estado de los caminos. La advertencia final del organismo fue conducir con prudencia y adaptar la velocidad a las condiciones de la calzada y la visibilidad.

El parte difundido este 24 de octubre no informó cortes, pero sí sostuvo que la circulación requiere atención reforzada en rutas cordilleranas y en los principales accesos de la provincia. La evolución del clima en las próximas horas será la variable a seguir para determinar si las condiciones mejoran o si persisten los riesgos por hielo, nieve y niebla.