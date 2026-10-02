El operativo será el martes 6 de octubre en el Parque de Rivadavia. También incluirá vacunación, desparasitación, pipetas y chipeo.

La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable llevará el quirófano de esterilización de mascotas al Parque de Rivadavia el martes 6 de octubre, desde las 14:00. El operativo será gratuito y estará destinado a perros y gatos.

La iniciativa apunta a facilitar el acceso a prestaciones veterinarias básicas sin costo para las familias. Según el organismo provincial, la atención en territorio se vincula con la tenencia responsable, el bienestar animal y la calidad de vida de la comunidad.

Servicios incluidos

Además de las esterilizaciones, se ofrecerán vacunación antirrábica, desparasitación y colocación de pipetas para caninos y felinos. También se realizará chipeo de perros potencialmente peligrosos. La dependencia oficial informó que quienes necesiten consultar turnos y horarios podrán comunicarse al 4305937, de 8:00 a 12:00.

Alcance sanitario

La esterilización evita la reproducción no planificada y contribuye a reducir la sobrepoblación de perros y gatos, de acuerdo con el material difundido por el área provincial. También puede disminuir las salidas asociadas a la búsqueda de pareja y los riesgos de extravío o accidentes.

En hembras, el procedimiento puede reducir el riesgo de tumores mamarios y prevenir infecciones uterinas. En machos, previene tumores testiculares. La tenencia responsable, además, requiere alimentación adecuada, agua disponible, controles veterinarios y un entorno seguro, según el mismo comunicado.

El operativo en Rivadavia se inscribe en una política de atención territorial que busca acercar servicios veterinarios preventivos a los vecinos. La disponibilidad de turnos y horarios queda sujeta a la coordinación previa a través del teléfono informado por la Secretaría.