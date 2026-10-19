La Municipalidad de Rivadavia sostuvo los operativos de higiene urbana y este lunes los retomó desde temprano. Los trabajos alcanzaron distintos sectores del departamento.

La Municipalidad de Rivadavia mantuvo durante el fin de semana los servicios de recolección de residuos y limpieza urbana, y este lunes los equipos retomaron las tareas desde temprano en distintos sectores del departamento. La continuidad de esos operativos apunta a sostener la higiene de los espacios públicos y la prestación regular de un servicio esencial para los vecinos.

Según la información difundida por la comuna, las cuadrillas municipales trabajaron de manera sostenida para sostener el orden y la limpieza en diferentes puntos del territorio departamental. Durante el fin de semana, esas tareas incluyeron recolección de residuos y limpieza urbana, sin interrupción del servicio. La decisión de mantener la actividad en esos días responde a la necesidad de cubrir la demanda cotidiana y evitar acumulación de residuos en la vía pública.

Retorno de las cuadrillas

Este lunes, desde las primeras horas de la jornada, los equipos volvieron a desplegarse en distintos sectores de Rivadavia. El objetivo declarado fue sostener la limpieza urbana y garantizar la prestación de los servicios esenciales. En ese esquema, la presencia territorial de las cuadrillas resulta clave para cubrir zonas diversas del departamento y dar continuidad a los trabajos iniciados el fin de semana.

La comunicación oficial también enmarcó la tarea en la gestión del intendente Sergio Miodowsky, al señalar que se busca poner en valor el trabajo de los equipos municipales y la importancia de sostener los servicios públicos durante toda la semana, incluidos los fines de semana. En ese punto, la continuidad operativa aparece como una condición para preservar el funcionamiento regular de la recolección y la limpieza urbana.

De acuerdo con el parte municipal, los operativos siguen en marcha en distintos sectores del departamento. La variable a seguir es la continuidad de esas tareas en los próximos días, en función del esquema habitual de servicios que la comuna mantenga para sostener la limpieza y el orden urbano.