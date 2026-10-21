La Municipalidad habilitó la Plaza Ingeniero José de la Plata tras tres meses de obra. El espacio suma iluminación, juegos y áreas recreativas.

La Municipalidad de Rivadavia inauguró la nueva Plaza Ingeniero José de la Plata, construida sobre un terreno baldío en el barrio y destinada al uso cotidiano de los vecinos. La obra, ejecutada en tres meses, fue presentada como una respuesta a una demanda que llevaba años sin resolución.

Según la gestión del intendente Sergio Miodowsky, el proyecto implicó partir desde cero y transformar el predio en un espacio público para distintas edades. La intervención se enmarca en la política municipal de recuperación de espacios y ampliación de áreas de recreación y encuentro comunitario.

Infraestructura y equipamiento

La plaza cuenta con 850 metros cuadrados de veredas internas y externas, un playón de 90 metros cuadrados para fútbol tenis, juegos infantiles, un sector de arenero y un espacio de salud con aparatos para actividad física. También se incorporaron bancos, cestos de residuos, una pérgola metálica y nueva forestación con seis ejemplares arbóreos y dos enredaderas.

El proyecto incluyó además 890 metros cuadrados de césped y 285 metros cuadrados de piedra suelta con malla antimal eza. En materia de iluminación, se instalaron 20 columnas de 4,50 metros con luminarias de 100 watts y una columna de seis metros con cuatro brazos y luminarias LED de 150 watts.

Uso vecinal y próximos alcances

La obra se completó con la pintura de los juegos infantiles y de los aparatos de salud, con el objetivo de dejar el espacio en condiciones de uso diario. Desde el municipio sostuvieron que la intervención busca ordenar el entorno, sumar infraestructura barrial y ofrecer un ámbito de recreación para chicos, jóvenes y adultos.

Con esta inauguración, Rivadavia suma un nuevo espacio verde al tejido urbano y deja habilitado un punto de encuentro que pasó de ser un baldío a una plaza equipada. El dato central para seguir es la consolidación de estas obras de escala barrial, en un contexto de continuidad de intervenciones municipales sobre espacios públicos.