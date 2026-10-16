La Municipalidad de Rivadavia habilitó una nueva cancha de bochas para el Club Sanjuanino Junior. La obra fue ejecutada con fondos municipales y apunta a fortalecer la infraestructura deportiva.

El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, participó de la inauguración de la nueva cancha de bochas del Club Sanjuanino Junior, una obra realizada con fondos municipales. La intervención se inscribe en la política local de apoyo a instituciones deportivas del departamento.

La habilitación del espacio suma infraestructura para una disciplina tradicional y para las actividades de socios, deportistas y aficionados. Según la comunicación municipal, el objetivo es ampliar los ámbitos de encuentro, recreación e integración vinculados a la vida social del club.

La Municipalidad de Rivadavia sostuvo que destinó recursos propios a esta obra como parte de una estrategia de fortalecimiento institucional. En ese marco, el gobierno departamental ubicó la inversión dentro de un conjunto de acciones orientadas a mejorar espacios para la práctica deportiva y la participación vecinal.

El aporte al Club Sanjuanino Junior se presenta, además, como una respuesta a la función comunitaria que cumplen los clubes en San Juan. La comunicación oficial remarcó que estas entidades no solo concentran actividad deportiva, sino también vínculos sociales entre generaciones y oportunidades de pertenencia para los vecinos.

La inauguración se suma a otras acciones impulsadas para consolidar el deporte en Rivadavia mediante obras concretas. Desde ahora, la nueva cancha queda disponible para el desarrollo de la disciplina y para el uso de la institución, en el marco del acompañamiento municipal a su funcionamiento.