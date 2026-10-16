Esta acción forma parte de una política de fortalecimiento de los recursos municipales, que reconoce la importancia de contar con personal preparado para aprovechar al máximo las herramientas y maquinarias destinadas a las tareas diarias del departamento.

La Municipalidad de Rivadavia firmó un convenio con la empresa LiuGong, con el objetivo de fortalecer la formación técnica de los operarios municipales que trabajan con maquinaria vial y del personal encargado de su mantenimiento.





A través de esta iniciativa, los trabajadores accederán a capacitaciones específicas para mejorar sus conocimientos y habilidades en la operación de las máquinas, así como en su cuidado y mantenimiento. De esta manera, se busca promover un uso más eficiente y seguro de los equipos, optimizando su funcionamiento y contribuyendo a prolongar su vida útil.





Esta acción forma parte de una política de fortalecimiento de los recursos municipales, que reconoce la importancia de contar con personal preparado para aprovechar al máximo las herramientas y maquinarias destinadas a las tareas diarias del departamento.





Con este convenio, la gestión del intendente Sergio Miodowsky continúa apostando a la capacitación de sus trabajadores y a la mejora permanente de los servicios, entendiendo que invertir en formación también significa invertir en una Rivadavia que crece y brinda mejores respuestas a sus vecinos.