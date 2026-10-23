La Municipalidad de Rivadavia inició el martes la obra en la plaza de Marquesado. La intervención suma un espacio deportivo de uso barrial y aún no tiene fecha de finalización.

La Municipalidad de Rivadavia comenzó el pasado martes los trabajos para construir una nueva cancha de tejo en la plaza de Marquesado. La obra ya registra sus primeros avances y se integra a las acciones municipales orientadas a fortalecer los espacios públicos como ámbitos de encuentro, recreación y vida comunitaria.

La iniciativa apunta a sumar una alternativa deportiva de acceso libre para los vecinos de Marquesado y, según la información difundida por el municipio, también para habitantes de otros sectores del departamento. El objetivo es ampliar las opciones de uso de la plaza con una actividad al aire libre que favorezca la participación y la socialización entre distintas edades.

El tejo es una práctica recreativa que suele organizarse en espacios abiertos y que, en este caso, se incorpora como parte de la oferta pública de uso barrial. En ese marco, la obra se presenta como una intervención destinada a diversificar las propuestas deportivas en los espacios verdes de Rivadavia. La municipalidad sostuvo que la propuesta busca promover hábitos saludables y el encuentro entre generaciones.

Gestión de plazas El intendente Sergio Miodowsky quedó asociado a la continuidad de políticas de recuperación y aprovechamiento de plazas, según el texto difundido por el municipio. Esa línea de trabajo se describe como una forma de consolidar puntos de encuentro donde las familias puedan compartir actividades y reforzar la identidad de cada comunidad. En este caso, la plaza de Marquesado suma un uso específico que todavía no tenía.

Los trabajos continúan en ejecución y, por el momento, no hay una fecha confirmada para su finalización. La futura cancha de tejo quedará así sujeta al ritmo de obra y a la definición del cronograma municipal, mientras se mantiene como una nueva alternativa recreativa para la plaza de Marquesado.