Este domingo 4 de octubre, el Predio Gaucho José Dolores será escenario de una nueva edición de la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil, una jornada que reunirá producción, gastronomía, emprendedores, cultura y entretenimiento, con la elaboración del Risotto con Espárragos más grande del mundo como uno de sus principales atractivos.

La Municipalidad de Rawson, junto a la Asociación de Esparragueros de Médano de Oro y el Club Sportivo Central Argentino, llevará adelante este domingo 4 de octubre, con entrada libre y gratuita, una nueva edición de la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil 2026, una celebración que busca poner en valor la producción local y reconocer el trabajo de quienes mantienen viva una de las actividades características de Médano de Oro.





La celebración había sido programada originalmente para el pasado 20 de septiembre, pero debió suspenderse ante la alerta meteorológica por viento Zonda intenso, priorizando la seguridad de vecinos, productores, emprendedores, artistas y trabajadores. Finalmente, la fiesta fue reprogramada para este domingo 4 de octubre. Municipalidad de Rawson

La fiesta se desarrollará en el Predio Gaucho José Dolores, ubicado en Ramón Franco entre calles 4 y 5, Médano de Oro, y contará con productores y emprendedores, feria, ranchos de comidas, propuestas culturales y recreativas, concursos y una amplia grilla de artistas.





El Risotto con Espárragos más grande del mundo





Uno de los grandes protagonistas de esta edición será la gastronomía, con una propuesta que buscará volver a poner a San Juan en el centro de atención: la elaboración del Risotto con Espárragos más grande del mundo, a cargo del reconocido chef Mauricio Tereszko y la Academia Culinaria GrandChef.





Bajo la consigna “San Juan cocina en grande”, para la preparación se utilizarán ingredientes sanjuaninos en cantidades extraordinarias: 700 paquetes de espárragos, 300 kilos de arroz, 100 kilos de cebolla, 100 litros de vino, 70 kilos de manteca y 35 kilos de queso.





El resultado permitirá elaborar alrededor de 4.000 porciones de risotto para compartir entre quienes participen de la celebración. Municipalidad de Rawson





La gastronomía también tendrá otro espacio destacado con el Concurso de Platos con Sabor, Estilo y Creatividad, una propuesta que invita a poner a prueba la creatividad culinaria haciendo del espárrago el gran protagonista. El certamen contará con las categorías plato principal, acompañamiento y otros.





La Fiesta del Espárrago y el Alcaucil incluirá además diferentes actividades vinculadas directamente con la producción y la identidad de Médano de Oro, entre ellas el Concurso de Cortadores de Espárragos, la presencia de productores y emprendedores y diferentes propuestas culturales y recreativas.





Nueva grilla artística para este domingo





La celebración contará con una renovada programación de espectáculos, academias y agrupaciones que acompañarán las diferentes actividades de la jornada:





11:00 hs: Academia Los Huarpes

11:15 hs: Instituto Male

11:30 hs: Confluencia

12:00 hs: La Quimera

13:00 hs: Academia Almas Medaneras

13:30 hs: Concurso del Plato

15:00 hs: Agrupación Almas Folklóricas y Abuelos Unidos

15:30 hs: La Costa

16:30 hs: Escuela Vida y Tradición

17:00 hs: Acto de premiación

18:00 hs: Leo Altamirano





De esta manera, la propuesta combinará durante todo el día los sabores característicos de la producción rawsina con música, danza, gastronomía, tradición y actividades destinadas a disfrutar en familia.





Estacionamiento, colectivos y recomendaciones





Para quienes concurran al predio, se dispondrá de estacionamiento con un valor de $2.000 para motos y $4.000 para autos y camionetas. Además, las líneas de colectivos 200 y 201 tendrán recorrido con arribo al predio.





El público podrá ingresar con sillas, banquetas, reposeras y equipo de mate. En tanto, estará prohibido el ingreso con parrillas, comida, bebidas con y sin alcohol y mascotas. Se realizarán controles en los accesos para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones.





¿Cómo llegar al Predio Gaucho José Dolores?

Quienes concurran en vehículo particular tendrán dos alternativas de acceso al estacionamiento del Predio Gaucho José Dolores.

Opción 1: circular por Ruta Provincial N.º 155 (Agustín Gómez) hasta calle América y luego girar hacia el sur por esa arteria hasta llegar al ingreso al estacionamiento.

Opción 2: circular por Ruta Provincial N.º 155 (Agustín Gómez) hasta General Acha y continuar hacia el sur hasta Calle 6 (Santa Teresa). Desde allí, girar hacia el este hasta Alfonso XIII, continuar hacia la izquierda por Calle 5 Vieja y finalmente conectar con calle América, donde se deberá girar nuevamente hacia la izquierda, en sentido norte, para ingresar al estacionamiento.





La Fiesta del Espárrago y el Alcaucil 2026 propone así una jornada para celebrar la identidad productiva de Médano de Oro, acompañar a productores y emprendedores y compartir los sabores que forman parte de la tradición rawsina, sumando gastronomía, cultura y entretenimiento para toda la familia.