La plataforma oficial de San Juan permite consultar la situación del chofer y del vehículo mediante constancias digitales verificables desde cualquier celular.

El Ministerio de Gobierno puso en marcha el Registro Provincial del Transporte (ReProTran), la plataforma oficial de San Juan destinada a registrar, organizar y gestionar la actividad del transporte de manera integrada entre prestadores, conductores, vehículos, contratantes, viajes y pasajeros.





El sistema forma parte del proceso de transformación digital del transporte y centraliza la información de los prestadores y de la actividad registrada en la provincia. Entre sus herramientas, incorpora un mecanismo que permite a los usuarios verificar la legalidad del servicio. La plataforma también realiza verificaciones automáticas sobre los datos del vehículo, la licencia y el seguro, para facilitar el control de la información registrada.





Una herramienta de seguridad para los usuarios

ReProTran permite que los usuarios del transporte particular puedan constatar la situación del servicio mediante comprobantes en formato PDF.

El chofer puede imprimir estas constancias o mostrarlas desde su teléfono celular. Cada comprobante incorpora un código QR que permite verificar su validez en el momento, sin necesidad de usuario ni clave.





De esta manera, el usuario puede consultar información vinculada con la inscripción del chofer y la situación del vehículo afectado al servicio.





Qué información contienen los comprobantes

- Constancia de chofer: acredita que la persona está inscripta como chofer e informa las categorías de su licencia y su fecha de vencimiento.

- Constancia de vehículo: acredita que el vehículo está afectado y vigente para la actividad, además de informar su modalidad y el vencimiento del seguro.

Si el botón de verificación no aparece, el trámite todavía no fue aprobado o existe un vencimiento correspondiente al seguro o a la licencia.





Además, es destacable que ReProTran contiene también opciones para las personas inscriptas, a fin de constatar su estado personal respecto a licencias y el estado de seguro de los vehículos. Entre los datos registrados se encuentran:

- Registro de vehículos afectados a la actividad.

- Registro de conductores.

- Información vinculada al prestador y a la gestión correspondiente.

El sistema permite así concentrar en un mismo espacio la información necesaria para la gestión y el seguimiento de los servicios registrados.





Principales ventajas

La plataforma fue diseñada para simplificar las gestiones y fortalecer la transparencia de la actividad.

- 100% online: las gestiones pueden realizarse sin trámites presenciales.

- Una sola clave: el acceso se realiza mediante CiDi, sin crear un usuario nuevo.

- Verificación automática: el sistema comprueba los datos del vehículo, la licencia y el seguro.

- Constancias verificables: los comprobantes se emiten en PDF y pueden validarse mediante código QR.





Cómo realizar la inscripción

Pueden registrarse personas físicas y jurídicas a través de la plataforma oficial de ReProTran: https://transporte.sanjuan.gob.ar/login.php





Para iniciar el registro se debe consignar domicilio, número de celular de diez dígitos y correo electrónico. Luego, el sistema envía al correo informado un código para verificar el usuario. El código tiene una vigencia de 30 minutos y permite hasta seis intentos de uso.





En caso de no recibirlo, se recomienda revisar la carpeta de correo no deseado.





Qué gestiones permite realizar

- Inscripción como chofer: permite seleccionar el tipo de transporte que se realizará. El sistema verifica automáticamente la licencia y valida el registro luego de corroborar los datos.

- Asignación de choferes a vehículos: se pueden registrar varios conductores para un mismo vehículo mediante sus números de DNI. Cada persona recibe un aviso en su usuario para aceptar la asignación, previa revisión de sus datos.

- Registro de vehículos: permite registrar las unidades mediante el dominio y los datos correspondientes al seguro.





El ReProTran concentra así la información de la actividad en una plataforma digital y suma herramientas que permiten a los usuarios verificar la documentación asociada al servicio.





La utilización de constancias con código QR facilita el acceso a información actualizada y fortalece los mecanismos de transparencia y control del transporte registrado en San Juan.