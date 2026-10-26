Los trabajos se realizarán entre Mendoza y Entre Ríos e incluirán el reposicionamiento de tapas. El Plan 50 Cuadras ya alcanzó el 85% de avance.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continuará este lunes 26 de octubre con las obras del Plan 50 Cuadras, esta vez con tareas de repavimentación sobre calle Santa Fe, entre Mendoza y Entre Ríos.

Durante la jornada también se realizarán trabajos de reposicionamiento de tapas de bocas de registro y de tormenta. Las intervenciones provocarán cortes parciales de tránsito, por lo que se recomienda circular con precaución y respetar la señalización.

Según informó el municipio, el plan registra un avance del 85%: ya se completaron 74.375 de los 87.500 metros cuadrados de pavimento previstos.

Los detalles sobre los cortes y las modificaciones en la circulación pueden consultarse en cortesdecalles.sanjuan.gob.ar.