Con la incorporación de un turno de madrugada, de 1 a 7, las cuadrillas de la Dirección Provincial de Vialidad trabajan sin interrupción en el anillo interno. El objetivo es ampliar el tiempo de obra y reducir los plazos de los cortes.

Desde el jueves 22 de octubre, la repavimentación de avenida Circunvalación sumó un turno de madrugada que trabaja entre la 1 y las 7. De esta manera, en el anillo interno las tareas se desarrollan durante las 24 horas del día. La obra está a cargo del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).





El nuevo horario permite sumar horas de trabajo en un tramo donde varias tareas demandan tiempo. Entre ellas, la colocación de postes y barandas de seguridad y la limpieza de los sectores intervenidos.

Una repavimentación que requiere trabajos complementarios

La intervención no se limita a la colocación de una nueva carpeta asfáltica. También comprende la reparación de sectores deteriorados y trabajos sobre elementos de seguridad vial, como las defensas metálicas laterales.





En ambos anillos se ejecutan las mismas tareas previstas para la repavimentación. Las intervenciones específicas en cada sector responden a las condiciones del pavimento existente y a las reparaciones necesarias para completar los trabajos.





Anillo interno: reemplazo de postes y reparación del pavimento









El corte de circulación comprende el tramo entre la salida hacia calle General Acha y el retorno ubicado pasando calle 9 de Julio.

En este anillo, una de las tareas que más tiempo demanda es la colocación de los nuevos postes de las defensas metálicas. Para instalarlos, se realizan excavaciones de aproximadamente un metro de profundidad. La presencia de piedra dificulta el trabajo de las máquinas y obliga a completar algunos pozos de forma manual o con herramientas específicas.





Se estima que será necesario reemplazar alrededor de 9.000 postes en este anillo. Su colocación debe adecuarse a la altura final del pavimento, de modo que la baranda quede a 70 centímetros sobre el nivel de la calzada terminada. Las barandas existentes se conservan cuando están en buenas condiciones, mientras que se reemplazan los tramos del sistema de contención que presentan daños.





De manera puntual, durante la intervención se detectó un socavón debajo de la losa de aproximación del puente de calle España. El ingreso de agua había provocado un hundimiento en unos 30 metros de pavimento. Para reparar el sector, fue necesario retirar el asfalto, reconstruir la base y rellenar el hueco con hormigón. Una vez completada la preparación de la superficie, se podrá reponer la carpeta asfáltica.





Anillo externo: reparación de losas y nivelación de puentes









El corte de circulación comprende el tramo entre la salida hacia calle Mendoza Norte y avenida Libertador.





En este anillo, los trabajos incluyen la corrección de los desniveles en las entradas y salidas de algunos puentes, con el objetivo de lograr una transición más uniforme entre estas estructuras y la calzada.





También se reemplazan las losas de hormigón que presentan deterioros importantes. Para ello, se retira el material dañado y se reconstruye la base con suelo-cemento, una mezcla que mejora su resistencia y proporciona apoyo a las nuevas capas del pavimento.





En los sectores donde la calzada es de hormigón, la preparación contempla una capa de regularización, la colocación de una geogrilla de refuerzo y una nueva carpeta de concreto asfáltico. La geogrilla ayudará a retardar el reflejo de las fisuras y juntas del hormigón existente en la nueva superficie. En los tramos de pavimento asfáltico, las tareas se adaptan al estado de la calzada y de su base.





En paralelo, se reemplazan los postes de las defensas metálicas para adecuarlos a la altura final del pavimento. Las barandas existentes se conservan cuando están en buenas condiciones y se reemplazan los tramos del sistema de contención que presentan daños.





Además, como parte de la obra, se ejecuta la señalización horizontal y vertical, que incluye la demarcación de la calzada y las banquinas, junto con los elementos necesarios para orientar a los conductores y favorecer una circulación segura.